Boluarte reitera que un paro «no va a resolver» el problema de la criminalidad en Perú

Lima, 6 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que un paro, como el que acatan este lunes las empresas de de autobuses dedicados al transporte público de Lima y la provincia anexa del Callao ante las extorsiones y asesinatos que sufren de parte las bandas criminales, «no va a resolver» el problema del incremento de la criminalidad en su país.

«Un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve ni va a resolver el problema, todos tenemos que sumar», señaló la gobernante durante un acto.

Como ya señaló durante la semana pasada, Boluarte reiteró la posición del Gobierno ante las protestas que se han convocado para exigir una mayor intervención de las autoridades ante los ataques que sufren los transportistas en la capital peruana.

La mandataria pidió a la ciudadanía que, ante el incremento de las extorsiones que se reporta en los últimos meses en Perú, «no abran esas llamadas, no abran esos mensajes» que se envían a los teléfonos móviles.

Boluarte añadió que los ciudadanos deben «dar cuenta a la Policía» de los números o redes sociales desde los que los que se envían las amenazas y extorsiones, y admitió que las denuncias de casos de extorsión se han incrementado.

«No nos van a ganar esta batalla», remarcó para luego enfatizar que «esta lacra social debe estar en la cárcel» y su gobierno sigue «en esta lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia común».

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, restó importancia a la repercusión del paro y señaló que el Gobierno busca «incentivar la cultura de la denuncia» de las redes criminales y rechazó que las autoridades no estén tomando medidas para combatirlas.

Boluarte y Malaver participaron este lunes en el anuncio del bloqueo durante este año de más de 1,5 millones de móviles vinculados a delitos como estafas y extorsión, realizado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Numerosas empresas privadas de autobuses de Lima y el Callao siguen el paro de este lunes en protesta por el asesinato de un conductor de autobús la noche del sábado en el sur de Lima, a la que se sumó el domingo el ataque contra un conductor, que resultó herido, en el este de la capital.

El director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, aseguró que los transportistas habían advertido a las autoridades peruanas que si ocurría otro asesinato cometido por sicarios contra los trabajadores del sector volverían a paralizar sus actividades, como ya hicieron el jueves pasado. EFE

