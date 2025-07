Boluarte rompe silencio con la prensa, pero advierte que no responderá temas personales

Lima, 6 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rompió este domingo con el silencio que mantenía hacia la prensa, al responder después de más de 200 días, sobre su reciente aumento de sueldo en un 122 % y las cirugías en su rostro que han derivado en una denuncia de la Fiscalía de la Nación.

Boluarte dijo que iba a responder «por única vez» sobre temas «fuera de contexto», dado que la convocatoria a su presentación era sobre el proceso de formalización minera.

Respecto al cuestionado incremento de salario, a 9.900 dólares mensuales, la mandataria dijo que «nadie está al margen de la ley» y que el despacho presidencial está cumpliendo con la ley del servicio público, vigente desde hace 12 años.

La mandataria añadió que existe un «cambalache» de leyes de vinculo laboral en el Estado e invitó a todos los estamentos públicos a someterse a esa norma.

Boluarte fue cuestionada por los reporteros por no responder a la prensa en más de 200 días, a lo cual respondió que «si bien es cierto que no me he comunicado con la prensa, también quiero aclarar al pueblo peruano que la presidenta se va a comunicar siempre que nos convoque temas de interés nacional y no temas de interés personal, como han sido mi salud, que ha generado 50.000 leyendas, inclusive le quieren dar el carácter de perito al médico tratante».

El cirujano Mario Cabani reveló a la prensa que las cirugías al rostro a las que se sometió Boluarte, en junio de 2023, fueron estéticas, y no sólo por un problema de respiración, con lo cual la Fiscalía abrió una investigación por presunto abandono temporal del cargo, pues no comunicó al Parlamento de su ausencia por una intervención médica.

La jefe de Estado dijo que no entendía la «desesperación» de la fiscal general, Delia Espinoza, de haber enviado «al por mayor» varias denuncias en su contra al Congreso, entre ellas las de la cirugía al rostro, cuando supuestamente tenía plazo hasta agosto para culminar con sus investigaciones.

«Nosotros hemos demostrado inocencia, sin embargo no esperó su plazo, lo trasladó al Congreso, que en la próxima legislatura seguramente lo estará programando», comentó Boluarte.

La presidenta peruana añadió que, en adelante, si es que la prensa quiere comunicarse con ella para ver temas de interés nacional estará «encantada» de comunicarse con los medios de comunicación, pero aclaró que su deber es comunicarse con el pueblo y que lo hace cada vez que viaja a entregar obras. EFE

