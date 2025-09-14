Boluarte saluda a León XIV por su onomástica y espera poder recibirlo en Perú

1 minuto

Lima, 14 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, expresó este domingo un afectuoso saludo al papa León XIV por su 70 cumpleaños al afirmar que su país lo considera «como un verdadero padre» y lo reconoce «con orgullo como uno de los suyos», además de manifestar su esperanza de poder recibirlo pronto en tierras peruanas.

En una carta escrita enviada al Vaticano, la mandataria le hizo llegar en su nombre y del pueblo peruano el «más afectuoso y sincero» saludo con motivo de su onomástico, y los mejores votos por su salud y bienestar.

El papa León XIV pasó gran parte de su vida religiosa en Perú, especialmente en la arquidiócesis de la norteña Chiclayo, donde también se han dedicado este domingo celebraciones en su nombre y las autoridades regionales han creado recientemente una ruta turística para promocionar las casas y templos que dirigió Robert Prevost en la nación sudamericana.

En esta fecha, «el Perú se une espiritualmente a la Iglesia católica para celebrar (…) el don de su vocación al servicio de la humanidad», manifestó la jefa de Estado.

Asimismo, Boluarte deseó fortaleza y sabiduría en el ejercicio de su ministerio pastoral, para que continúe «iluminando al mundo por los caminos del diálogo, la paz y el desarrollo».

«Con sentimientos de especial consideración y respeto, me es grato reiterar a vuestra santidad los testimonios de mi más alta estima, así como expresarle la sincera esperanza de poder recibirlo pronto en nuestro querido Perú», señaló Boluarte.EFE

mmr/amg