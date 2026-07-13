Bombardean el aeropuerto de Saná antes de la llegada de un vuelo con hutíes desde Irán

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Saná, 13 jul (EFE).- El aeropuerto internacional de Saná, capital del Yemen controlada por los rebeldes chiíes hutíes, fue bombardeado este lunes antes de la llegada de un vuelo con una delegación de los insurgentes procedente de Irán, en un día en el que el Ejército yemení avisó de que iba a responder ante esta «violación de la soberanía».

El Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunció que las Fuerzas Armadas Yemeníes atacaron «la pista del Aeropuerto Internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní en territorio yemení».

En un breve comunicado, el ministerio denunció que «las milicias terroristas hutíes, apoyadas por el régimen iraní, impidieron el aterrizaje de un avión nacional yemení en el aeropuerto de Saná», en referencia a la propuesta del Gobierno yemení de fletar una aeronave nacional, en lugar de una iraní.

Sin embargo, de acuerdo con el Ejecutivo reconocido internacionalmente, los insurgentes insistieron en que volara un «avión iraní violando el espacio aéreo yemení», lo que provocó -según el Gobierno- que acabaran «atacando la pista del aeropuerto».

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, acusó a Arabia Saudí, que lidera la coalición militar contra los insurgentes, de atacar el aeropuerto de la capital yemení «con varios bombardeos aéreos, poniendo fin así a la fase de desescalada».

Y afirmó, en un escueto mensaje en su cuenta oficial de X, que este acto de «agresión flagrante e injusto» no «quedará impune ni sin respuesta».

El Ministerio de Defensa yemení había enviado una orden de evacuación del aeropuerto, así como de los alrededores de las instalaciones, para todos los civiles y agentes humanitarios antes del ataque.

De hecho, el Ejército yemení del Gobierno reconocido internacionalmente ya había avisado esta mañana que responderá «con todos los medios disponibles» contra los vuelos que salgan de Irán hacia Saná.

Hasta el momento, la coalición militar capitaneada por Riad no ha reaccionado ante esta información.

Esta acción se produce en medio de una creciente disputa sobre las conexiones aéreas directas entre Teherán y Saná, después de que Irán operara un vuelo civil a Saná la semana pasada para transportar a una delegación hutí a Teherán para el funeral del que fue líder supremo de Irán Alí Jameneí.

Justo este vuelo, de la compañía iraní Mahan Air, es el que regresaba hoy desde Teherán a Saná.

La administración de facto hutí en Saná ha defendido el vuelo como un asunto soberano y humanitario, acusando a Arabia Saudí -que lidera la coalición militar y controla el espacio aéreo del Yemen- y al Gobierno reconocido internacionalmente de mantener un bloqueo ilegal al aeropuerto de Saná.

Aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo de paz formal a nivel nacional, los enfrentamientos a gran escala entre los hutíes y la coalición se han mantenido en gran medida controlados desde que expiró la tregua negociada por la ONU en 2022, pero han continuado de manera informal mediante acuerdos de desescalada posteriores.

Los hutíes, que controlan Saná y gran parte del noroeste del Yemen, han argumentado repetidamente que el funcionamiento sin restricciones del aeropuerto de Saná es un derecho soberano, mientras que el Gobierno reconocido y la coalición sostienen que los vuelos internacionales deben coordinarse a través del Ejecutivo legítimo y cumplir con los acuerdos de seguridad. EFE

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