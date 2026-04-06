Bombardeo contra la Universidad Sharif en Teherán causa daños sin dejar víctimas

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Teherán, 6 abr (EFE).- La Universidad Tecnológica Sharif fue objeto de un ataque aéreo israelí-estadounidense en la madrugada de este lunes, sin que se hayan registrado víctimas mortales, según las primeras evaluaciones oficiales.

Según los medios iraníes, el bombardeo se produjo a las 2:41 hora local (23:11 GMT) y provocó graves daños en la estación de gas situada junto a la mezquita del campus.

Además, resultaron dañados la Facultad de Ingeniería Civil, el grupo de Filosofía de la Ciencia, los centros de investigación de nanotecnología y medio ambiente y la Facultad de Ingeniería Eléctrica, entre otros.

Equipos de emergencia, incluidos bomberos y servicios médicos, se han desplegado en el lugar de la explosión para retirar los escombros y reabrir la avenida Azadi, una de las principales arterias de la capital iraní, donde está situada la universidad.

En paralelo, el ayuntamiento del distrito 9 de Teherán confirmó que el suministro de gas en el barrio de Sharif fue suspendido temporalmente como medida de seguridad tras el ataque.

El vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, denunció en X que el ataque “con bombas antibúnker” contra la Universidad Tecnológica Sharif “es un símbolo de la locura y la ignorancia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según las autoridades iraníes, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, más de 30 universidades y centros de educación superior han sido alcanzados en ataques de Israel y EE.UU., entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad Shahid Beheshti, ambas en Teherán, además de la Universidad Tecnológica de Isfahán. EFE

ash/cg