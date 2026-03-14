Bombardeo estadounidense mata a tres milicianos pro iraníes en el centro de Bagdad

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Bagdad, 14 mar (EFE).- Un comandante de la unidad de misiles de las Fuerzas de Movilización Popular (también conocido como Multitud Popular) y dos de sus compañeros murieron este sábado, y otros cinco civiles resultaron heridos en un ataque aéreo estadounidense contra un edificio en el centro de Bagdad, que albergaba un cuartel de esa milicia proiraní.

Según informaron fuentes de seguridad iraquí a EFE, el ataque causó daños materiales a la vivienda y a casas cercanas.

El Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas iraquíes, bajo cuya dirección están integradas las Fuerzas de Movilización Popular envió un comunicado de condena por esta «peligrosa e inaudita escalada de ataques contra civiles y bombardeos en zonas residenciales densamente pobladas».

«Esta práctica constituye una flagrante violación de todos los valores humanos y un total desprecio por las convenciones internacionales. Afirmamos que cualquier pretexto utilizado para justificar ataques contra personas en zonas residenciales es legal y moralmente inválido. Convertir los hogares y callejones de civiles inocentes en escenarios de operaciones militares es un crimen consumado, cuyo objetivo es doblegar su voluntad y aterrorizar a la población», dice el comunicado.

Este ataque llegó después de que la Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, parte de las cuales están también integradas en las Fuerzas de Movilización Popular, reivindicara este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de ese país.

En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la caída del aparato y la muerte de sus tripulantes no se debió «a fuego hostil ni a fuego amigo».

Las Fuerzas de Movilización Popular, son una agrupación de decenas de milicias iraquíes de distinto signo, en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán, que se formaron en 2014 con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico (EI), y fueron determinantes para la derrota territorial de la organización yihadista.

Desde 2016 están integradas formalmente en las Fuerzas Armadas iraquíes.

Algunas de sus unidades han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, y determinadas milicias integrantes han sido designadas por Washington como organizaciones terroristas.

En el contexto regional actual, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí han sido alcanzados por misiles y bombas de origen desconocido, en paralelo a la escalada entre EE.UU., Israel e Irán.EFE

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