Bombardeos aéreos en Afganistán dejan varias víctimas civiles, según los talibanes

Kabul, 22 feb (EFE).– Varios de bombardeos aéreos golpearon el este de Afganistán, destruyendo viviendas civiles y una madrasa, informaron este domingo los talibanes que estiman múltiples víctimas bajo los escombros y acusan a Pakistán de los ataques.

«Las fuerzas paquistaníes atacaron viviendas civiles y una madrasa en las provincias de Paktika y Nangarhar, y las víctimas son civiles, la mayoría de los cuales son mujeres y niños», dijo a EFE un portavoz del Gobierno talibán. EFE

