Bombardeos en Irán y Líbano, donde los suburbios de Beirut se vacían

Los bombardeos israelíes continúan este viernes en Líbano e Irán, dirigidos contra las infraestructuras del poder iraní y de su movimiento libanés aliado Hezbolá, lo que provocó el éxodo de los habitantes de los suburbios del sur de Beirut.

El conflicto, desatado el fin de semana tras una ofensiva israeloestadounidense contra Irán, se ha ampliado a todo Oriente Medio debido a múltiples represalias de la república islámica.

Imágenes de AFPTV mostraban edificios destrozados y vehículos calcinados en el sur de la capital libanesa tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del grupo chiita Hezbolá.

Según las autoridades, más de 95.000 personas han sido desplazadas desde que Líbano se vio envuelto en la guerra regional el lunes, un movimiento masivo que podría llevar a una «catástrofe humanitaria», afirmó el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Los ataques israelíes continuaron el viernes. Uno de ellos alcanzó, sin previo aviso, un edificio en la ciudad meridional de Sidón, dejando al menos cinco muertos, según el Ministerio de Salud.

Durante la noche, aviones israelíes atacaron otras localidades del sur de Líbano, donde el ejército israelí recibió la orden de avanzar más profundamente para ampliar su zona de control en la frontera.

Israel Raziel, un taxista jubilado de 64 años, ha vivido bajo el ruido de las sirenas de alerta aérea desde la década de 1970. Quiere creer que esta guerra será la última. «Hay que acabar con esto», declara a AFP.

Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 123 personas han muerto y 683 han resultado heridas desde el lunes.

– Ninguna muestra de diálogo –

En Irán, Israel atacó la capital «a gran escala». Varios medios iraníes informaron la mañana del viernes de una serie de explosiones en diferentes barrios de Teherán.

A pesar de los continuados bombardeos, multitudes de iraníes participaron en la oración del viernes al aire libre en la capital y otras ciudades del país, según imágenes de medios locales.

La agencia iraní Irna habla de un balance de 1.230 muertos desde el sábado, cifras que AFP no ha podido verificar.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron a su vez una nueva salva de proyectiles contra Tel Aviv.

En esta ciudad israelí, blanco constante de ataques, periodistas de AFP escucharon el viernes por la mañana unas ocho explosiones. Los servicios de emergencia no informaron de víctimas.

El tercer frente de la guerra afecta a los países que albergan bases estadounidenses.

Arabia Saudita y Catar anunciaron el viernes haber repelido ataques con drones y misiles contra bases aéreas. En Baréin, un hotel y varios edificios fueron golpeados.

Por su parte, Irán afirmó haber atacado con drones «un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait», donde también se escucharon nuevas explosiones en el centro de la capital homónima.

Hasta el momento ninguna de las partes beligerantes se ha mostrado dispuesta a dialogar.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, afirmó a NBC que su país no buscaba ni un «alto el fuego» ni «negociaciones».

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseveró este viernes que algunos países han empezado a moverse para intentar poner fin a la guerra, aunque esta «mediación debería dirigirse a quienes […] encendieron este conflicto».

«Estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación», escribió en X.

– «Emergencia humanitaria mayor» –

La crisis en la región constituye «una emergencia humanitaria mayor que requiere una respuesta inmediata en toda la región», declaró Ayaki Ito, jefe de emergencias de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

Estas confrontaciones han trastocado profundamente los mercados económicos mundiales, mientras su duración sigue siendo incierta.

«Estamos solo al comienzo de los combates», afirmó el jueves por la noche el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo a la cadena NBC News que enviar tropas terrestres a Irán sería «una pérdida de tiempo» ya que los iraníes «lo han perdido todo».

Ante la incertidumbre y el temor económico, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó el viernes que «hay mucho petróleo en el mercado».

El estrecho de Ormuz, clave en el Golfo y por donde normalmente transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, sigue siendo de facto intransitable desde que los Guardianes de la Revolución aseguraron tener el control «total» el miércoles.

En cuanto a otra vía estratégica, el mar Rojo, los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, han asegurado que tienen «el dedo en el gatillo» y que están «listos para responder en cualquier momento».

