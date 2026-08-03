Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en Gaza

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Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza mataron al menos a trece personas en todo el territorio, informó la Defensa Civil el domingo.

Los ataques se producen pese a que el movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que había aceptado la fase final de un plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que contempla su entrega de armas y el retiro gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

Israel no se ha pronunciado oficialmente sobre el acuerdo, pero una fuente política comentó a la AFP que «no habrá ningún retiro» sin que Hamás se desarme.

Autoridades de la Defensa Civil de Gaza afirmaron el domingo que ocho personas murieron en bombardeos efectuados por la noche contra varios edificios residenciales.

Más tarde, esta misma fuente informó de otros cinco muertos.

En un ataque al sur de la localidad de Deir al Balah, un hombre y su esposa murieron y varios vecinos resultaron heridos cuando un helicóptero militar israelí bombardeó un apartamento, dijo el portavoz de la defensa civil palestina, Mahmud Basal.

Un anciano y un niño murieron en otro ataque contra un apartamento al oeste de Ciudad de Gaza y tres personas, incluyendo un menor, fallecieron tras un ataque contra otro apartamento en la ciudad sureña de Jan Yunis.

Otra persona murió «en un ataque israelí con un dron contra un grupo de civiles cerca de un campamento de desplazados» en Jabaliya.

La Defensa Civil también afirmó que tres personas de la misma familia, entre ellas una mujer embarazada, fallecieron en un ataque contra un edificio en Ciudad de Gaza, y dos hermanos que se encontraban en su vehículo murieron a causa de un ataque con un dron en Deir al Balah.

El ejército israelí no comentó de inmediato estas informaciones.

Ghazi Hamad, uno de los negociadores de Hamás, condenó los ataques el domingo, y dijo a la AFP que «la escalada de Israel en Gaza hoy confirma que Israel no quiere llegar a un acuerdo».

El sábado, otras ocho personas murieron en ataques previos israelíes en la Franja de Gaza, donde dañaron el suministro médico de un hospital.

Las restricciones impuestas a los medios de comunicación y el acceso limitado en Gaza impiden a la AFP verificar de manera independiente las cifras o cubrir libremente la violencia.

Nikolai Mladenov, alto representante de la Junta de Paz, el cuerpo internacional que vigila el plan Gaza respaldado por Estados Unidos, dijo que los últimos ataques comprometían los esfuerzos diplomáticos hacia la implementación del plan.

«Dos días de ataques en Gaza han matado a civiles y destruido suministros médicos de los que las personas dependen», escribió en X.

«Esto llega después de los intensos esfuerzos de la Junta de Paz y los mediadores (…) para lograr que las facciones palestinas en Gaza acuerden una ruta para la implementación completa del plan del presidente Trump», agregó.

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