Bombardeos rusos contra edificios residenciales en Kiev dejan seis muertos

afp_tickers

4 minutos

Rusia mató a seis civiles durante bombardeos en zonas residenciales de Kiev este viernes afirmo Ucrania, cuyo presidente denunció un ataque «abominable» contra civiles.

Horas después de estos ataques, las autoridades ucranianas reportaron que un dron ruso impactó en un mercado en el sur del país, causando la muerte de dos personas.

El bombardeo sobre Kiev fue uno de los más intensos desde que Rusia lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, con daños registrados en gran parte de los distritos de la capital.

El ataque también alcanzó la embajada de Azerbaiyán, según Bakú, que aseguró que un misil tipo Iskander destruyó parte de sus instalaciones, por lo que convocó al embajador de Moscú.

En el este de la capital, periodistas de AFP vieron edificios residenciales con fachadas calcinadas y ventanas destruidas, y a equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros.

«Las puertas volaron, había llamas por todas partes, el fuego se propagaba, los vecinos gritaban», contó Maria Kalchenko frente a uno de los edificios golpeados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció un ataque «calculado con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles».

Los bombardeos dejaron además unos 30 heridos y daños en un hospital, tiendas y oficinas, indicaron las autoridades.

– «Desprecio por la humanidad» –

Rusia ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Alemania afirmó que estos nuevos ataques demuestran el «desprecio por la humanidad» del presidente ruso Vladimir Putin.

Durante la noche, periodistas de AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.

La fuerza aérea ucraniana informó que derribó 405 de los 430 drones y 14 de los 19 misiles lanzados por Rusia.

Un alto funcionario ucraniano destacó la eficacia de las defensas, que según dijo evitaron que se registraran aún más daños.

No obstante, advirtió sobre el creciente uso de misiles balísticos por parte de Moscú, difíciles de interceptar por su velocidad y trayectoria.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo un «ataque masivo» con drones y misiles hipersónicos contra objetivos militares y energéticos en Ucrania.

Además de los ataques por aire, las fuerzas rusas llevan meses avanzando por tierra en el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.

– Presión de occidente –

Los ministros de Exteriores del G7, reunidos esta semana en Canadá, instaron a un alto el fuego inmediato en Ucrania y reafirmaron su «apoyo inquebrantable» a la integridad territorial del país.

Putin exige que Ucrania ceda más territorios en el este como condición para poner fin a la guerra.

Kiev reconoció que cientos de soldados rusos entraron en la ciudad oriental de Pokrovsk, que podría estar a punto de caer en manos del ejército ruso.

Por su parte, Ucrania ha intensificado los ataques contra las infraestructuras rusas y ha intentado atacar más allá del frente.

El presidente Zelenski afirmó que se utilizaron misiles de largo alcance Neptuno contra objetivos en territorio ruso durante la noche.

Rusia reportó que restos de un dron ucraniano impactaron el jueves en una planta nuclear, lo que provocó una reducción temporal de su producción.

El ministro de Defensa ruso aseguró que durante la noche sus fuerzas derribaron más de 200 drones ucranianos en distintas regiones del país.

Además, autoridades rusas informaron de un incendio en una importante refinería de petróleo en el mar Negro y del ataque a una embarcación civil que dejó tres heridos.

bur-dhw/meb/mb