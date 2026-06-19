Bombardeos rusos en Ucrania dejan tres muertos, entre ellos una niña de 8 años

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Bombardeos rusos dejaron tres muertos en Ucrania, entre ellos una niña de 8 años, anunciaron este viernes las autoridades ucranianas.

En la región de Dnipropetrovsk (centro-este), Rusia atacó tres distritos con artillería y drones, anunció el jefe regional, Oleksander Ganja, en Telegram.

Los bombardeos alcanzaron la ciudad de Pavlogrado, donde «una niña de ocho años» murió y una mujer de 49 años resultó herida, según el dirigente.

En la región de Odesa, en el sur, un hombre murió en un ataque ruso contra un aparcamiento de camiones, informó el gobernador, Oleg Kiper.

En su cuenta de Telegram, publicó fotografías que muestran carcasas carbonizadas de camiones cisterna de gas y combustible, algunos de ellos aún en llamas.

En Kramatorsk, la principal ciudad bajo control ucraniano en la región de Donetsk (este), bombardeos rusos cerca de un edificio residencial y un aparcamiento causaron al menos un muerto y tres heridos, según el responsable local, Vadim Filashkin.

Las fuerzas rusas también bombardearon la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, y otras tres localidades, según los servicios de rescate ucranianos, que dieron parte de diez heridos, cuatro de ellos menores.

Estos ataques se producen un día después de una masiva ofensiva de drones ucranianos que causó importantes daños en la región de Moscú, incluido un incendio en una de las principales refinerías de la capital.

El jueves, drones rusos también atacaron dos barcos civiles en el mar Negro el jueves por la noche, y causaron un muerto y cinco heridos.

«A raíz de un ataque con drones rusos contra navíos civiles en el mar Negro, murió un tripulante de un barco con bandera panameña y otros dos marineros fueron heridos, uno de ellos de gravedad», afirmó en Telegram el vice primer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba.

Tres marineros de otra embarcación, que llevaba bandera de San Cristóbal y Nieves, también resultaron levemente heridos, agregó el responsable.

Los bombardeos ocurrieron cuando ambos barcos «partían de puertos» ucranianos, precisó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper. Tras el ataque, «retomaron su viaje», precisó.

La región de Odesa y sus infraestructuras portuarias son blanco frecuente de Rusia desde que empezó su invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022.

Esta invasión se ha convertido en el peor conflicto armado en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y ha dejado miles de muertos en ambos bandos.

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