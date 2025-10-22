Bombarderos estratégicos rusos efectúan misión de patrulla sobre el Báltico

Moscú, 22 oct (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-22M3 de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar del Báltico, informó este miércoles el Ministerio del Defensa de Rusia.

«La duración del vuelo fue de más de 5 horas. Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-35 y Su-27 de la Fuerza Aeroespacial rusa», indicó un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de la misión.

En algunos tramos de la ruta «los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros».

«Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo», concluyó Defensa.

La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.

En agosto pasado estos aviones efectuaron una misión de patrulla sobre las aguas neutrales de Barents, frontera con Alaska y a fines de septiembre, una misión sobre los mares de Béring y Ojotsk.EFE

