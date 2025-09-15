The Swiss voice in the world since 1935

Bombarderos estratégicos rusos patrullan el mar de Barents en maniobras Západ-2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 15 sep (EFE).- Bombarderos estratégicos rusos Tu-22m3 patrullaron el mar de Barents en el marco de las maniobras militares estratégicas Západ-2025, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, la misión tuvo una duración de cuatro horas y se llevó a cabo sobre aguas neutrales del mar de Barents.

«Todos los vuelos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales de uso del espacio aéreo», subrayó Defensa.

Además, el mando militar ruso informó que en el marco de los mismos ejercicios estratégicos en un polígono de la Flota del Báltico en exclave de Kaliningrado infantes de marina practicaron acciones defensivas ante un desembarco naval

También en la región de Kaliningrado, en la base naval Baltissk, unidades de la flota del Báltico se ejercitaron en la defensa ante ataques de drones acuáticos

En estos ejercicios participaron más de 10 buques y lanchas rápidas, y más de 500 efectivos.

Durante las maniobras, que arrancaron el pasado viernes tras la incursión aérea de drones rusos en territorio de Polonia, se efectuaran simulacros con misiles balísticos hipersónicos Oréshnik y armas nucleares tácticas.

«Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa», dijo el viernes Dmitri Peskov, portavoz presidencial

Con todo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció ese mismo día la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y «otros», aseguró respecto a la incursión aérea rusa en Polonia que representó «la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado».EFE

mos/lab

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR