Bomberos cifran en 16 los afectados por el incendio en un depósito con cloro en Asunción

Asunción, 2 dic (EFE).- Un total de 16 personas resultaron afectadas y ya están fuera de peligro por un incendio ocurrido en Asunción, la capital de Paraguay, a causa de una «pequeña explosión» en el depósito de un local comercial en el que se almacenaban unas diez toneladas de cloro, dijeron este martes a EFE fuentes de los bomberos.

«Según los datos preliminares, hubo una pequeña explosión y luego se inició un incendio», explicó el segundo comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Ray Mendoza.

En el depósito, que sufrió graves daños, ardió buena parte del material almacenado, que incluía 600 litros de hipoclorito, el cual se «gasificó», lo que provocó una nube de humo tóxico que ya se disipó, según el jefe de bomberos.

El humo tóxico causó la afectación de 16 personas por problemas respiratorios e irritación de ojos, agregó Mendoza, quien matizó que todas las personas están ya fuera de peligro.

El funcionario indicó que los bomberos continúan con el peritaje para conocer más detalles del incendio.

La emergencia obligó a evacuar a las personas que permanecían en unos 200 metros a la redonda del local y a restringir el tránsito de vehículos.

Mendoza aseguró que la mayoría de las personas ya regresó a sus viviendas después de que las llamas fueran controladas durante la tarde-noche del lunes.

Asimismo, los químicos restantes fueron removidos y quedaron a cargo de los dueños de la empresa, que se dedica al mantenimiento de piscinas, y que ahora tendrán que disponer de ellos a través de una compañía certificada para estos casos.

Por su parte, el director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), Alberto Rojas, dijo a Efe que si bien hubo 16 afectados, apenas cinco de ellos requirieron de una breve derivación médica tras sufrir crisis respiratorias. EFE

