Bomberos de Ecuador buscan certificación de la ONU para operar en desastres a nivel global

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Quito, 29 abr (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de Quito busca convertirse en el primer equipo de Ecuador y el tercero de América Latina en conseguir una certificación del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag), una red impulsada por la ONU para que los países cuenten con grupos especializados y capaces de desplegarse en emergencias por el mundo con la misma metodología de trabajo.

Los bomberos de la capital ecuatoriana vienen adelantando, entre el martes y las 2:00 (7:00 GMT) de este jueves, un simulacro de terremoto de 7,5 grados de magnitud, y horas más tarde los jueces darán a conocer si la operación se ejecutó con éxito.

Hacia el mediodía de este miércoles, el equipo se encontraba ejecutando cerca del 50 % del ejercicio de clasificación, que incluye ocho escenarios y será evaluado sobre 171 ítems por clasificadores internacionales, entre ellos expertos europeos y colombianos, según explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas.

Fuentes del Cuerpo de Bomberos dijeron a EFE que esta metodología surgió después del terremoto de México de 1985, cuando Naciones Unidas identificó que el mundo no estaba preparado para responder de forma coordinada a una emergencia de esa magnitud.

Luego del sismo en mención, se creó una calificación que acredita a determinados cuerpos de emergencia para ser capacitados y responder, todos bajo las mismas técnicas, a grandes catástrofes y que se renueva cada cinco años.

Los profesionales deben demostrar capacidades en cinco componentes: administración, búsqueda, rescate, área médica y logística.

La clave es que los rescatistas puedan desplegarse con plena autonomía, es decir, con personal, perros especializados, médicos, veterinarios, alimentos, agua, campamentos, herramientas, maquinaria, drones y equipos tecnológicos propios.

En América Latina, solo Chile y Colombia cuentan con esta certificación internacional.

Ejercicio de simulación

El ejercicio de clasificación que realizan los Bomberos de Quito simula un terremoto de magnitud 7,5 con edificios y estructuras colapsadas. La prueba incluye escenarios de activación del equipo, salida del país, llegada a una nación ficticia afectada por el desastre, instalación de campamentos, búsqueda de víctimas, rescate y atención médica.

Cárdenas señaló que el proceso comenzó formalmente en abril de 2024 y que desde entonces han contado con acompañamiento internacional, aunque la idea empezó a gestarse tras el terremoto de magnitud 7,8 que azotó principalmente a las zonas costeras de Ecuador en 2016.

«Confiamos en que todo va a salir bien, nuestra intención es que nuestro país esté mucho más preparado para poder enfrentar cualquier emergencia», afirmó el comandante.

«Este es un tema de pensar en función de país y creo que aquí los únicos beneficiados serán los ciudadanos ecuatorianos y aquellos países que en algún momento, y ojalá no suceda, tengamos que salir en apoyo humanitario hacia ellos», sostuvo el socorrista.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Insarag, Ove Syslak, destacó la capacitación, logística y equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, y afirmó que confía en que el proceso de clasificación concluya con éxito. EFE

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