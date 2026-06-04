Bomberos de la capital de Ecuador presentan campaña de prevención de incendios forestales

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Quito, 4 jun (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de Quito presentó este jueves su campaña de prevención de incendios forestales para la temporada seca, junto con la estrategia que desplegará este año para enfrentar este tipo de emergencias, después de que 2025 cerrara con 217 hectáreas calcinadas en distintas zonas de la capital ecuatoriana.

La temporada seca en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se extiende de junio a octubre, por lo que el Cuerpo de Bomberos presentó la campaña denominada ‘Juntos Contra el Fuego’, que busca alertar, informar y generar corresponsabilidad en la ciudadanía frente al riesgo de los incendios forestales.

La campaña transmite un mensaje sencillo y directo: la mayoría de los incendios forestales se originan por acciones humanas y pueden evitarse.

Por ello, se invita a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a entender que una acción a tiempo puede evitar emergencias que ponen en riesgo vidas, ecosistemas y el patrimonio natural de Quito.

«Juntos contra el Fuego» busca motivar la reducción de los incendios, promover prácticas seguras en zonas urbanas y rurales, posicionar la prevención como la principal herramienta de protección y fomentar la alerta temprana y la denuncia oportuna a través del número de emergencia 911.

La iniciativa beneficia a toda la ciudadanía, especialmente a las comunidades cercanas a zonas forestales, y contribuye a la protección de los ecosistemas y espacios verdes de la ciudad.

Inspirada en el lenguaje del fútbol y el ambiente mundialista, la campaña presenta a ¡Quito, el equipo de la ciudad!, donde cada persona cumple un rol clave en la prevención de incendios forestales.

El concepto busca generar sentido de pertenencia, unidad y compromiso colectivo frente a una amenaza que pone en riesgo vidas, ecosistemas y nuestro patrimonio natural.

El Cuerpo de Bomberos de Quito formuló un llamado a no realizar quemas ni usar fuego en zonas no autorizadas, adoptar prácticas responsables y reportar cualquier indicio de incendios al 911. EFE

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