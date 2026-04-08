Bomberos debieron actuar en 147 oportunidades por el ciclón que afectó a Uruguay

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Montevideo, 8 abr (EFE).- Los bomberos debieron actuar en 147 oportunidades por el ciclón extratropical que afectó a Uruguay entre el martes y el miércoles, mientras que casi 30.000 hogares continúan sin luz y algunos están afectados por voladuras de techos.

Así lo confirmó el Sistema Nacional de Emergencias en un informe preliminar en el que detalló la situación en la que se encuentra el país sudamericano tras los fuertes vientos que alcanzaron los 111 kilómetros por hora.

Apuntó que la Dirección Nacional de Bomberos llevó a cabo 147 intervenciones, la mayoría en el área metropolitana y también en los departamentos (provincias) de Rocha, Maldonado, Lavalleja y Treinta y Tres.

También detalló que hubo 17 personas afectadas por el ciclón extratropical: 12 debieron ser desplazadas de sus hogares, cuatro sufrieron lesiones y una falleció.

Según informó temprano la Intendencia del departamento de Maldonado, la caída de un árbol provocó un accidente en el que perdió la vida una persona.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Emergencias puntualizó que la precipitación máxima registrada fue de 120 milímetros y que las rachas de viento máximas registradas fueron de 111 kilómetros por hora en la ciudad de San Jacinto.

Mientras tanto, en la ciudad de Punta del Este fueron de 100 kilómetros por hora.

En horas de la tarde, la Intendencia de Montevideo informó que ya se atendió el 70 % de las incidencias provocadas por el fuerte temporal que afectó a la capital.

Uno de los sitios más afectados allí fue la zona del Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde hubo vientos de hasta 83 kilómetros por hora. De hecho, la operativa de la principal terminal aérea del país sudamericano se vio afectada.

En Maldonado, el Centro Coordinador de Emergencias del departamento llevó a cabo más de 100 intervenciones. Algunas de estas fueron retiro de árboles, limpieza y reparación de columnas.

Desde las 22:30 hora local (1:30 GMT) hasta las 6:00 hora local (9:00), Montevideo y los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha se encontraban bajo alerta naranja por vientos fuertes y muy persistentes.

En las primeras horas de la mañana, el Instituto Uruguayo de Meteorología actualizó sus alertas y dejó una de color amarillo para el litoral este del país, mientras que en la tarde se le puso punto final. EFE

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