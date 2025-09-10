The Swiss voice in the world since 1935

Bomberos hallan el cuerpo de un sujeto que había desaparecido al caer a un río de Caracas

Caracas, 10 sep (EFE).- Autoridades venezolanas hallaron este miércoles el cuerpo de un hombre que cayó a un río en Caracas tras sufrir un accidente de tránsito el pasado domingo, informó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Antonio Palacios.

El funcionario detalló en su cuenta de Telegram que el sujeto tenía 22 años y se precipitó al río Guaire -que atraviesa Caracas de este a oeste- tras una colisión.

«Los efectivos (…) mediante técnicas especializadas de rescate lograron la recuperación del cuerpo de manera eficiente y segura», agregó.

El lunes pasado, Palacios informó que los bomberos habían activado una búsqueda para localizar al ciudadano quien, según reportes de vecinos, chocó en la principal autopista de Caracas en su motocicleta.

En agosto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una campaña para promover la seguridad vial y reducir los accidentes de motoristas, que, según cifras de ONG, encabezan las estadísticas de mortalidad en las carreteras del país.

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV), de la ONG Paz Activa, informó en una nota de prensa que un total de 119 personas murieron en julio en accidentes de tránsito en el país suramericano, de las cuales, el 54 % iba en motocicletas.

En 2024 se registraron 1.924 accidentes de tránsito en el país, de los cuales «el 37 % corresponde a casos de choques entre vehículos, el 27 % a arrollamientos, el 18 % a choques contra objetos fijos y el 18 % a motivos varios», según un balance ofrecido el pasado febrero por el fiscal general. EFE

