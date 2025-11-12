Bomberos inspeccionan Embajada de Rusia en Uruguay por amenaza de bomba que resulta falsa

1 minuto

Montevideo, 12 nov (EFE).- Los bomberos de Uruguay debieron inspeccionar este miércoles la Embajada de Rusia en Uruguay por una amenaza de bomba que resultó ser falsa.

Según detalló la Dirección Nacional de Bomberos, la Embajada recibió un llamado alertando que un artefacto explosivo había sido colocado allí y manifestando que lo había hecho un grupo de personas pertenecientes a una agrupación llamada Ucrania Libre.

Inmediatamente concurrieron al lugar efectivos de un cuartel de bomberos y personas del Departamento de Materiales Peligrosos.

Allí se activó el protocolo de seguridad, se llevó a cabo una inspección por todo el perímetro y se revisaron las cámaras de seguridad de la Embajada.

También se puso en conocimiento de la situación al Ejército Nacional y se habló con el embajador, quien manifestó que en las cámaras no se visualizó el ingreso de personas ajenas al lugar.

A comienzos de este año, diversos centros comerciales y centros educativos del país suramericano fueron amenazados de bomba y debieron ser evacuados en diferentes oportunidades. EFE

scr/nvm