Bomberos reportan cinco personas afectadas tras el incendio en una librería de Caracas

Compartir

2 minutos

Caracas, 30 jul (EFE).- Cinco personas resultaron afectadas al inhalar monóxido de carbono, luego de que se registrara un incendio en una librería de un centro comercial de Caracas, informó este miércoles el Cuerpo de Bomberos de la capital venezolana.

A través de una publicación en Instagram, los bomberos señalaron que controlaron y evitaron la propagación del fuego que se registró desde la mañana de esta jornada en el segundo nivel del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), ubicado en el este de Caracas.

Asimismo, dijo que las personas afectadas recibieron atención médica por parte del personal del sistema de salud del municipio Chacao.

Entretanto, el equipo de mercadeo y comunicaciones del CCCT explicó, en un comunicado publicado en Instagram, que el incendio se registró en un local donde opera una feria escolar y que fue «prontamente» atendido por la brigada interna del edificio y autoridades del municipio Chacao.

Además, indicó que el tránsito por esa zona del centro comercial estará restringido hasta que se disipe todo el humo.

«Queremos aclarar que la situación puntual está completamente controlada», reiteró.

Por el momento se desconocen las causas del incendio.

El miércoles, dos personas resultaron heridas en el oeste de Caracas tras la explosión de una bombona de gas en un local de comida, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El medio indicó que el siniestro se produjo a las 06:05 hora local (10:05 GMT) en un comercio que se dedica a la venta de empanadas, una masa de harina de maíz que puede estar rellena de queso, carne, pollo, entre otros.

Igualmente, dijo que los heridos fueron trasladados al Hospital General de Lídice, en el oeste de la capital venezolana, especializado en la atención de quemaduras graves. EFE

sc/bam/lpm