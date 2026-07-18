Bomberos y un empleado resultan heridos en incendios provocados en ataque de Irán a Kuwait

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El Cairo, 18 jul (EFE).- Varios efectivos de bomberos y un empleado civil resultaron heridos este sábado en incendios provocados por los ataques de represalia de Irán contra diferentes instalaciones de Kuwait, acciones que esta mañana volvieron a tener como objetivo una planta energética y desalinizadora del país del golfo Pérsico.

«Durante el primer incidente varios bomberos y un trabajador civil resultaron heridos. El lugar fue evacuado y los heridos fueron trasladados para recibir la atención médica necesaria», anunció en un comunicado la Generalía de Bomberos de Kuwait.

Asimismo, indicó que sus equipos están respondiendo a los incendios declarados en dos lugares distintos del país, sin especificar el lugar exacto, unos fuegos que «fueron provocados en el marco de los recientes ataques de la agresión iraní».

Hasta el momento se desconocen los daños en las instalaciones incendiadas, mientras que la nota apuntó que cinco dotaciones de bomberos apoyados por equipos de emergencia «del sector petrolero» están trabajando en el primer lugar atacado, mientras que otros tres equipos están extinguiendo las llamas en el segundo sitio.

Irán anunció este sábado que varios soldados estadounidenses murieron en sus nuevos ataques contra objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, en una nueva oleada de operaciones de represalia que incluyó también ataques en Baréin y Jordania, golpeando bases, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible, aeronaves y varios puentes.

Según la agencia Fars, la Guardia Revolucionaria atacó «el lugar de concentración de las fuerzas agresoras en Arifjan (Kuwait) y causaron la muerte de varios de ellos», mientras que otro ataque con drones destruyó el radar de la base estadounidense de Ali al Salem, además de un hangar de reparación y mantenimiento de armamento y un refugio de drones.

En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria informó además de «contundentes operaciones» con drones y misiles contra el muelle de apoyo y suministro de combustible de la flota estadounidense en el puerto de Al Ahmadi, en Kuwait, y contra el lugar de concentración de las aeronaves de combate enemigas en la base de Sheikh Isa, en Baréin.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití denunció este sábado que un ataque iraní provocó este sábado un incendio en una planta de energía y desalinizadora de agua, cuyas instalaciones energéticas han sido objetivo de la República Islámica por segundo día consecutivo.

Además, la aerolínea de bandera kuwaití Kuwait Airways anunció que la mayoría de sus vuelos han sido reprogramados tras una suspensión temporal en las operaciones del aeropuerto del país árabe por los ataques iraníes. EFE

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