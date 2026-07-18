Bomberos y un empleado resultan heridos en incendios provocados en ataque de Irán a Kuwait

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(actualiza con extinción de incendios y más detalles)

El Cairo, 18 jul (EFE).- Varios efectivos de bomberos y un empleado civil resultaron heridos este sábado en incendios provocados por los ataques de represalia de Irán contra diferentes instalaciones de Kuwait, acciones que esta mañana volvieron a tener como objetivo una planta energética y desalinizadora del país del golfo Pérsico.

«Durante el primer incidente varios bomberos y un trabajador civil resultaron heridos. El lugar fue evacuado y los heridos fueron trasladados para recibir la atención médica necesaria», anunció en un comunicado la Generalía de Bomberos de Kuwait.

Posteriormente, el portavoz del cuerpo, Mohamed Badr Ibrahim, dijo en otro comunicado que los equipos de emergencia lograron controlar dos incendios en dos sitios diferentes, sin especificar, pero apuntó que los bomberos fueron heridos en «un nuevo ataque al lugar durante las operaciones» de extinción del fuego.

El cuerpo también respondió a otros tres incendios en diferentes puntos de Kuwait que «se desataron como resultado de la caída de restos en varias áreas residenciales», mientras que apuntó que todos los fuegos fueron apagados.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití denunció este sábado que un ataque iraní provocó un incendio en una planta de energía y desalinizadora de agua, cuyas instalaciones energéticas han sido objetivo de la República Islámica por segundo día consecutivo.

Además, una instalación petrolera de Kuwait sufrió «pérdidas materiales graves» en uno de los ataques de represalia de Irán contra el país del golfo Pérsico, que también provocó «varios heridos» que fueron asistidos tras ser evacuados del sitio, aunque no especificó la gravedad de las lesiones ni de los daños.

Asimismo, la aerolínea de bandera kuwaití Kuwait Airways anunció que la mayoría de sus vuelos han sido reprogramados tras una suspensión temporal en las operaciones del aeropuerto del país árabe por los ataques iraníes. EFE

cgs/rod