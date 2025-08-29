The Swiss voice in the world since 1935

Bon Jovi anuncia una nueva versión de su disco 'Forever'

Los Ángeles (EE.UU.), 29 ago (EFE).- La banda de rock estadounidense Bon Jovi anunció este viernes el lanzamiento de ‘Forever (Legenday Ediction)’, un álbum de colaboración que publicará el próximo 24 de octubre con versiones reinventadas del disco de 2024 junto a estrellas como Bruce Springsteen.

«Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad. Mi rehabilitación de las cuerdas vocales fue un viaje bien documentado que se desarrolló mientras lanzaba Forever en 2024», informó en un comunicado el líder del grupo, Jon Bon Jovi.

El disco cuenta con un «nuevo punto de vista y un nuevo espíritu, un álbum de colaboración que demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos», sentencia el escrito.

Al anuncio del nuevo disco, que incluirá 14 pistas y que verá la luz el 24 de octubre a través de Island Records, la banda hizo público ‘Red, White and Jersey’, el tema principal de este disco que ya se encuentra disponible en todas las plataformas, y la canción ‘Hollow Man’, junto con Bruce Springsteen.

‘Forever’ fue editado en junio de 2024 como el disco conmemorativo de los 40 años de la banda estadounidense. EFE

