Bong Joon-ho y Pattinson en Berlín con ‘Mickey 17’, un loco y certero ataque a extremismos

Alicia García de Francisco

Berlín, 15 feb (EFE).- Comedia o ciencia ficción, todo le vale al surcoreano Bong Joon-ho para lanzar sus certeras críticas. Si en ‘Parásitos’ se centraba en el capitalismo, en ‘Mickey 17’ ataca directamente a los extremismos y a los dictadores, tanto del pasado como del presente, como señaló este sábado en la Berlinale.

Un filme de ciencia ficción que se desarrolla en el espacio, protagonizado por Robert Pattinson, presentado hoy, fuera de concurso, en la Berlinale y que en opinión de Bong «es una historia del futuro que podría suceder en el presente o en el pasado.

Algo que también pasa con el dictador al que interpreta Mark Ruffalo, que tiene «todas las caras de los malos políticos que hemos conocido, de Corea o de cualquier otro país, pero que no está inspirado en personajes políticos vivos».

«Puede ser de la época moderna pero también de otras épocas, la historia se repite todo el tiempo», explicó el realizador en una rueda de prensa multitudinaria, sin un solo asiento libre en la sala.

Junto a Bong, el protagonista, Pattinson, que aseguró que aceptó trabajar con el realizador surcoreano sin siquiera leer el guion y sin saber qué tendría que hacer.

«Hace mucho que le tenía en la lista de los realizadores con los que quiero rodar desde que comencé como actor, es el tipo de realizador de esos con los que crees que nunca tendrás la oportunidad de trabajar», dijo el actor, que afirmó que «trabajar con un gran maestro es una experiencia formidable».

El británico interpreta a Mickey, un hombre que huye al espacio exterior para escapar de una deuda y que se ofrece como ‘Expendable’ (‘Prescindible’), en la misión que dirige Keneth Marshall (Ruffalo), lo que le hace asumir las misiones más peligrosas y morir repetidamente para volver a la vida tras pasar por una impresora de seres humanos.

Algo que estaba en la novela de Edward Ashton que Bong ha adaptado para el cine y que fue uno de los elementos que mas le gustó.

«El concepto de impresión humana que estaba en la novela me ha interesado mucho», afirmó el realizador, que además pensó que «sería muy divertido imprimir hasta el infinito a Pattinson». «Creo que es muy imprimible», afirmó entre risas.

Un sentido del humor muy loco y particular de Bong que está muy presente en todas sus películas y «Mickey 17′ no iba a ser una excepción, porque aunque «imprimir seres humanos es un concepto muy extraño», en esta historia produce no solo consecuencias trágicas, «a veces también divertidas».

Una película que tiene muchas capas y que contiene tantas críticas como reflexiones éticas y filosóficas, algo con lo que se siente muy cómodo Pattinson, que busca ese tipo de papeles complejos que muestren los problemas a los que nos enfrentamos los seres humanos.

En el caso de su personaje, que en un momento de la historia se convierte en dos -Mickey 17 y Mickey 18-, plantea la extrañeza de la relación «con sus antiguos yoes», a veces en tono de farsa, resaltó el actor.

Algo para lo que se inspiró en el cine de animación, en esos personajes que cambian rápidamente de humor, que son discordantes, como son sus personalidades, lo que le permitió pasar de una personaje totalmente estático a uno furioso, algo muy interesante para su trabajo.

Y ese fue otro de los elementos que le atrajo, poder participar de ese estilo de comedia de Bong, que consigue que en escenas con mucha gente, todos se muevan de una cierta manera para provocar esa comicidad. «Quería saber si yo era capaz de hacerlo y aparentemente ha funcionado bien».

Junto a Pattison, un reparto en el que están Steven Yeun, Naomi Ackie o Toni Collette, también presentes en la rueda de prensa y que se deshicieron en halagos hacia Bong y hacia este film que tiene mucho de historia de amor, pero también de crítica a la guerra o de concienciación medioambiental -en muchos momentos tiene el espíritu de ‘Okja’-. EFE

