Bordalás: «Me sorprende que Arambarri no esté con su selección, es un jugador increíble»

1 minuto

Getafe (Madrid), 29 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lanzó un mensaje al seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, y aseguró que le sorprende que su jugador, Mauro Arambarri, no sea convocado para jugar con el combinado charrúa.

Después del choque ante el Elche, que ganó el conjunto azulón 1-0 con un tanto de Arambarri, Bordalás fue preguntado por su centrocampista y declaró sentirse extrañado por su ausencia en las citaciones de Bielsa.

«Mauro es un jugador importantísimo. Es un llegador. Ha hecho goles llegando en segunda línea, es muy intuitivo. Tiene hambre de gol. No solo los que ha hecho, sino los que ha podido hacer. O bien por una intervención del portero o bien por otras cosas. Era cuestión de tiempo que haga goles y ha sumado su segundo gol esta temporada», comentó.

«Ojalá nos siga ayudando en esta faceta. Ayuda dando equilibrio y me sorprende mucho que no esté convocado con Uruguay. Es un jugador fantástico. No opino de los seleccionadores porque tengo un respeto muy grande a todos. Pero Mauro Arambarri me sorprende que no esté con su selección porque es un jugador increíble», culminó. EFE

jjl/sab