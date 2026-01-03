Boric: «Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país»

2 minutos

Santiago de Chile, 3 ene (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó este sábado su «enérgica condena» a la intervención de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y al anuncio de que un Estados Unidos «pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano», lo que aseguró que «sienta un precedente extremadamente peligroso».

«El respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia (…) Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país», indicó el mandatario progresista en una declaración desde el palacio La Moneda (sede del Gobierno chileno).

Boric, que en sus cuatro años de mandato ha sido uno de los líderes más críticos con Maduro, aseguró que «la soberanía no es una formalidad», sino «la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte».

La rueda de prensa de Boric tuvo lugar minutos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Administración va a gobernar Venezuela durante un periodo de transición y que las empresas estadounidenses van a ir al país a explotar petróleo.

«La amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los Estados de la región. ¿Si pueden hacerlo allá, por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte?», se preguntó Boric desde La Moneda.

La intervención en Venezuela, de acuerdo a Boric, «se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente a las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales».

«Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar», añadió el gobernante, que compareció junto a varios de sus ministros.

El mandatario chileno hizo además un llamado a Naciones Unidas a asumir «un rol activo e inmediato» en la crisis e indicó que su Gobierno se encuentra moniroteando las fronteras chilenas «ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile». EFE

mmm/mrs

(foto)(video)