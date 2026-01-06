Boric critica a líderes que se «muestran serviles» con Trump: «Solo se humillan»

Santiago de Chile, 6 ene (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este martes que los líderes que «le rinden pleitesía» al mandatario estadounidense, Donald Trump, «y le rinden pleitesía tratando de ganarse su favor, sólo se humillan», en respuesta a una publicación del Departamento de Estado de EEUU en la red social X.

«Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana», afirmó Boric en un mensaje en X, en el que replica un comentario del Departamento de Estado en el que subrayan: «Este es nuestro hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada».

Boric manifestó el pasado sábado su «enérgica condena» a la intervención de Estados Unidos para detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cecilia Flores tras una operación militar ordenada por Trump en Caracas, y afirmó que el hecho de que «un Estado extranjero ejerza un control directo sobre el territorio venezolano» sienta un «precedente extremadamente peligroso».

El mandatario chileno, que en sus cuatro años de administración ha sido uno de los líderes más críticos con Maduro, suscribió n la misma línea una declaración conjunta publicada el pasado domingo con los gobiernos de España, Brasil, Colombia, México y Uruguay, en la que rechazan «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

Los seis países firmantes subrayaron que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está «construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención» e hicieron «un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional».

El presidente chileno, por su parte, ha insistido en su llamamiento a Naciones Unidas para asumir «un rol activo» en la crisis y en la supervisión permanente de las fronteras chilenas «ante posibles aumentos de flujos migratorios» desde Venezuela hacia el sur. EFE

