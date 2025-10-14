Boric defiende en la FAO el multilateralismo: «La erradicación del hambre no es ideología»

Roma, 14 oct (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha reivindicado este martes el multilateralismo desde la sede de Roma de la Organización para Alimentación y la Agricultura (FAO) y ha avisado que la erradicación del hambre en los Objetivos de Desarrollo Sostenible «no es ideología» sino una prioridad global.

«En tiempos en los que el multilateralismo se cuestiona o se alza la voz del más fuerte sobre países que tienen subdesarrollo económico, nosotros defendemos el derecho internacional y el diálogo entre naciones», alegó durante su intervención.

Boric, de visita oficial en Italia, ha acudido a la sede de este organismo especializado de Naciones Unidas para asistir a la apertura del foro de inversión de la ‘Iniciativa Mano a Mano’, en el marco de los actos del Día Mundial de la Alimentación.

En su discurso, ha defendido el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el segundo, que insta al mundo a erradicar el hambre en 2030, contando la anécdota de que figuran en los libros escolares de su hijo de 8 años.

«En un momento en el que el multilateralismo es amenazado, con países que quieren salir de la ONU, los Objetivos están siendo también aprendidos por las comunidades educativas. Algunos dicen que es ideología pero yo quiero defender desde esta plataforma que la meta de acabar con el hambre no es ideológica, sino un mínimo común que todos deberíamos compartir», instó.

En este sentido ha alabado el papel de la FAO en el desarrollo de proyectos agrícolas y alimentarios en todo el mundo y la salida de su Mapa del Hambre de cinco países de la región Latinoamericana: Chile, Costa Rica, Guyana, Uruguay y Brasil.

No obstante, ha advertido que en pleno siglo XXI todavía persisten situaciones de hambruna que ponen en riesgo a millones de personas (unos 673 millones en todo el mundo, el 8,2 % de la población, según el último informe de este año de la FAO).

«Son millones de personas que se van a dormir con el estómago apretado, con pena y dolor. No son números sino que cada una de esas historias es desgarradora», ha declarado.

Boric también ha recordado que el mundo está «inevitablemente interconectado» y ha puesto como ejemplo el encarecimiento de los alimentos por la escasez de fertilizantes desatada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Chile, dijo, quiere ser «amigo de todos» para seguir con su comercio «abierto al mundo» desde una autonomía estratégica.

«Nos alegra ver la cereza chilena llegando a China, las uvas a Estados Unidos o el salmón a Europa. Queremos expandirnos a África o Indonesia», afirmó.

La ‘Iniciativa Mano a Mano’ ha presentado proyectos de inversión para mejorar la seguridad alimentaria de algunas zonas vulnerables del planeta valorados en 15.900 millones de dólares, reuniendo los esfuerzos de dos mil participantes entre gobiernos, empresas privadas, fundaciones y bancos de desarrollo. EFE

