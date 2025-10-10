Boric destaca próxima reunión con León XIV: «Es una voz importante en estos tiempos»

Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, adelantó este viernes aspectos de su inminente viaje a Italia, cuyo principal objetivo, entre otras actividades programadas, es reunirse con el papa León XIV en el Vaticano: «Creo que es una voz importante en estos tiempos».

Al inicio de una reunión con sus ministros en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, el mandatario chileno subrayó el papel del sumo pontífice en un contexto «donde algunos promueven el individualismo radical», e indicó que «más allá de las diferencias con la Iglesia Católica, la voz del papa ha sido una voz importante».

«Su mensaje de paz, de defensa del multilateralismo, de respeto a la diversidad, de preocupación por los más pobres, y de promoción de la justicia social, creo que es relevante también para Chile», señaló Boric.

El viaje que emprende este domingo a Italia contempla además una reunión bilateral con el presidente de la República, Sergio Matarella, sumado a encuentros con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la asistencia a la conmemoración de los 50 años del atentado contra el dirigente democristiano Bernardo Leighton por órdenes del exdictador Augusto Pinochet (1915-2006).

En sus visitas de trabajo tanto en la Santa Sede como en Roma, fechadas entre el 13 y 15 de octubre, Boric estará acompañado de una delegación de alto nivel compuesta por Alberto van Klaveren, la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, y un grupo transversal de senadores.

Durante su visita a la Ciudad del Vaticano, Boric abordará con el sumo pontífice materias vinculadas a derechos humanos, memoria histórica y desafíos globales actuales, como la situación humanitaria en Gaza, la crisis climática, la urgente necesidad de trabajar para superar la pobreza y los desafíos e impactos de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo.

Con el objetivo de profundizar en las oportunidades de cooperación entre Chile y la Santa Sede, el mandatario sostendrá también una reunión bilateral con el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.

Tanto el presidente argentino, Javier Milei, como el mandatario colombiano, Gustavo Petro, han sostenido reuniones con León XIV, siendo Gabriel Boric el tercer jefe de Estado latinoamericano que el papa recibirá en el Palacio Apostólico. EFE

