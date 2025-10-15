Boric invita a empresas italianas a fortalecer lazos con Chile como puerta a Latinoamérica

Roma, 15 oct (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, animó este miércoles a empresarios italianos a fortalecer los vínculos económicos con su país, al que definió como un «puente hacia toda América Latina» y una «puerta de entrada al mercado latinoamericano», durante un Encuentro de Negocios Chile -Italia celebrado en Roma.

«Quiero invitarlos a mirar a Chile como un puente hacia toda América Latina y como un socio estratégico en un mundo incierto, cambiante y desafiante. En un escenario de transformaciones vertiginosas, es importante tener socios confiables. Y como jefe de Estado, les puedo asegurar que Chile lo es», afirmó Boric en su discurso.

Boric recordó que Italia es hoy el sexto mayor inversionista extranjero en Chile, con presencia destacada en sectores como la electricidad, la agroindustria y la construcción.

Como ejemplo mencionó a la empresa Ferrero, que procesa avellanas cultivadas en Chile y genera empleo a través de su filial AgriChile.

«Quiero que miren a Chile no solo por sus 20 millones de habitantes, sino como una puerta de entrada al mercado latinoamericano: Brasil, Argentina, Perú, por nombrar algunos», señaló el mandatario, quien también destacó que su gobierno ha definido a Italia como un mercado prioritario para la promoción de nuevas oportunidades recíprocas.

«Me alegra que la Unión Europea haya decidido finalmente avanzar en el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Nosotros llevamos 20 años con un acuerdo que ha sido beneficioso para ambas partes, y ahora estamos en un proceso de modernización del mismo», añadió.

Durante su discurso, el presidente puso en valor la participación permanente de Chile en la Bienal de Venecia, así como la cooperación bilateral en áreas como la energía, la educación, la astronomía y la lucha contra el crimen organizado.

El mandatario destacó las «tremendas oportunidades» de inversión que ofrecen diversas regiones del país, representadas en la delegación oficial por senadores de distintas zonas geográficas y orientaciones políticas.

«Invito a los representantes de las empresas italianas a conversar con estos representantes regionales, que además provienen de distintas ideas políticas. Una de las virtudes que valoro de la política chilena es que la política exterior es una política de Estado», señaló.

En este sentido, definió a Chile como un «socio confiable», al afirmar que su política exterior y económica se basa en el respeto a los tratados internacionales, el imperio del derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Subrayó que el país ofrece un entorno dinámico con certeza jurídica, estabilidad institucional, un sistema bancario sólido, estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal, factores que han convertido a Chile en líder regional y destino privilegiado para grandes proyectos.

«Quiero insistir en que esto va más allá de los logros de un gobierno en particular. Son ciclos largos, que deben trabajarse más allá de las legítimas diferencias políticas que podamos tener. Porque sabemos que, a la hora de invertir, no se piensa solamente en los próximos cuatro años: los plazos electorales no son los plazos de las inversiones. Por eso es importante que los gobiernos tengan políticas de Estado y que, por lo tanto, exista continuidad», añadió.

Sobre la aportación de su país a la lucha contra el cambio climático, Boric señaló que «en tiempos donde algunos líderes niegan abiertamente la crisis climática», Chile «ha decidido confiar en la ciencia».

«Enfrentamos esta crisis mediante la evidencia científica y la colaboración público-privada», dijo el presidente chileno, quien señaló las oportunidades que ofrecen la radiación solar en el norte del país y los «fuertes vientos del sur» que posicionan al país «a la vanguardia del desarrollo de la industria del hidrógeno verde». EFE

