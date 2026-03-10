Boric recibe al rey Felipe VI de España en la previa de la investidura de Kast

2 minutos

Santiago de Chile, 10 mar (EFE).- El presidente saliente de Chile, el progresista Gabriel Boric, recibió este martes en el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno) al rey Felipe VI de España, que asistirá mañana a la toma de posesión de José Antonio Kast.

El monarca mantuvo previamente una reunión con el exdiputado ultracatólico, que el miércoles se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

Estaba previsto que el rey viajara acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, pero este informó el lunes que debía cancelar su participación debido a la situación en Oriente Medio.

Quien sí acompaña al monarca es la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

El monarca participará más tarde en un encuentro bilateral con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y en la recepción que ofrecerá a las delegaciones internacionales Boric, que abandonará el palacio de La Moneda con 40 años y tras haber llevado al poder a una nueva generación de izquierda.

Kast, de 60 años, será investido presidente el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, en una ceremonia a la que acuden otros jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el argentino Javier Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.

También confirmaron su presencia el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el uruguayo Yamandú Orsi, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.

Estaba previsto que también acudiera el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, pero este mismo martes canceló el viaje y el gigante suramericano será representado por el canciller, Mauro Vieira.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos para la cancelación de última hora, pero la decisión fue confirmada un día después de que el senador derechista Flávio Bolsonaro, considerado como principal rival de Lula en las elecciones de octubre, anunciara su viaje a Chile para asistir a la investidura.

Padre de 9 hijos y declarado antiabortista, Kast ha prometido que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos (seguridad, migración irregular y economía) y que no dará la «batalla cultural» en materia de libertades individuales y de derechos sexuales y reproductivos. EFE

