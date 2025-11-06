Boric señala a Trump en la COP30 y pide seguir poniendo a la ciencia «en el centro»

1 minuto

Belém (Brasil), 6 nov (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de «mentir» sobre el cambio climático y pidió en la apertura de la cumbre de líderes de la COP30, en Belém (Brasil), poner «a la ciencia y la evidencia científica en el centro de las decisiones».

«Son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir mas lejos, el presidente de los Estados Unidos en la ultima Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira», aseguró Boric durante su intervención. EFE

