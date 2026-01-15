Boric y Kast se reúnen por segunda vez en La Moneda para avanzar en la transición



Santiago de Chile, 15 ene (EFE).- El presidente chileno, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron este jueves por segunda vez en el palacio de Gobierno para avanzar en la transición que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá el poder.

La cita, que se produce justo un mes después del primer encuentro entre ambos en La Moneda tras el triunfo de Kast, se da en medio de tensiones entre ambos y mientras el futuro mandatario diseña su gabinete.

«Fue una buena reunión», dijo Kast al finalizar el encuentro en un punto de prensa. «Fue una reunión extensa donde pudimos conversar sobre distintos puntos porque la próxima semana estarán nominados nuestros ministros y buscamos que las distintas carteras puedan compartir información relevante», añadió.

En las últimas semanas, Kast y el Partido Republicano endurecieron su discurso contra el Ejecutivo progresista por varios proyectos pendientes de tramitación en el Congreso, como el de Sala Cuna, que busca ampliar el derecho a guarderías y cuidados para menores de dos años, o la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), una forma de financiación universitaria que endeudó a los estudiantes durante décadas.

Ambas propuestas, que la actual administración aspira a cerrar por estar dentro de las grandes promesas de su programa, dependen hoy exclusivamente de la voluntad política de la derecha y la ultraderecha, que ha mostrado discrepancias técnicas.

«Es muy importante este traspaso para darle continuidad a la agenda legislativa, pero para poder avanzar en los distintos proyectos relevantes para el Gobierno hay que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes», señaló Kast, quien advirtió que se está «conversando» el futuro de estas iniciativas, pero «no necesariamente se alcancen a aprobar».

Desde su triunfo en la segunda vuelta del 14 de diciembre, Kast se ha dedicado a diseñar su gabinete ministerial, que anunciará la próxima semana y en el que previsiblemente habrá figuras de su partido y también de la coalición de derecha tradicional Chile Vamos, que le apoyó en la segunda vuelta de diciembre contra la izquierdista Jeannette Jara.

El ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por el pinochetista y excandidato presidencial Johannes Kaiser, anunció el miércoles que no formará parte del futuro Ejecutivo.

Según indicó Kast, antes de su llegada al poder en marzo habrá una tercera reunión con el presidente Boric para concluir las tareas de traspaso entre administraciones. EFE

