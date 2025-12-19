Borja, expresidente de Ecuador, estadista y defensor de la integración suramericana

Quito, 18 dic (EFE).- El expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja (1988-1992) fallecido este jueves, será recordado como un impulsor de la integración regional, estadista, defensor de la democracia, de la libertad de expresión y del pluralismo político.

Borja (1935-2025), fundador de la Izquierda Democrática (ID) y reconocido como uno de los principales referentes de la socialdemocracia latinoamericana, fue designado en 2007 como el primer Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo creado para impulsar la integración regional, aunque renunció poco después.

En 2008 presentó su renuncia irrevocable, al discrepar con varios mandatarios sobre el alcance de la integración regional. Borja defendía que Unasur debía tener una estructura institucional sólida y competencias más amplias, mientras que otros gobiernos preferían mantenerla como un mecanismo de coordinación política sin mayor institucionalidad.

Nacido en Quito el 19 de junio de 1935, Borja cursó estudios primarios en el Colegio Americano de Quito, se formó en Ciencias Políticas y Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador y ejerció como catedrático de Derecho Político durante dos décadas.

Desde 1963 hasta 1983 fue profesor de la Facultad de Derecho Político en la Universidad de Quito y fue elegido diputado en 1962, 1970 y 1979.

Militante de centro izquierda desde su juventud universitaria, en 1966 formó parte de la comisión especial de juristas que elaboró un proyecto de Constitución Política en Ecuador, texto que fue aprobado en 1967.

Varias postulaciones

En 1970 fundó la ID, partido con el que se convirtió en figura clave de la política nacional, en la que fue candidato presidencial en cinco ocasiones.

En la primera no consiguió pasar a la segunda vuelta, que finalmente ganó Jaime Roldós. En 1984, tras encabezar la primera ronda electoral, perdió en la segunda por escaso margen frente al socialcristiano León Febres Cordero.

En 1988 se presentó nuevamente como candidato a la Presidencia de Ecuador con su partido, superó la primera vuelta del 30 de enero y obtuvo el triunfo definitivo en la segunda el 8 de mayo, al superar al populista de centro-izquierda Abdalá Bucaram.

Borja asumió la jefatura del Estado el 10 de agosto de 1988, convirtiéndose así en el primer socialdemócrata en lograr el cargo, para suceder a Febres Cordero.

Durante su mandato, afrontó una compleja situación económica del país, con una inflación récord y una elevada deuda externa, pero se destacó por su defensa de las instituciones y el diálogo político.

Tras dejar el poder en 1992, intentó volver a la Presidencia de la República en las elecciones de 1998, pero su candidatura quedó en tercer lugar por detrás del entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad, y del multimillonario Álvaro Noboa, padre del actual gobernante, Daniel Noboa.

De nuevo, en 2002 aspiró a la reelección, pero perdió y fue elegido Lucio Gutiérrez.

Además de su actividad política, Borja fue un prolífico intelectual. Autor de obras como el Tratado de Derecho Político y Constitucional y la monumental Enciclopedia de la Política, su producción académica se convirtió en referencia obligada en el mundo hispano.

En 1992 viajó a Estados Unidos para recuperarse de un problema cardíaco y el 10 de agosto de ese año entregó el poder a su sucesor, Sixto Duran-Ballén.

Casado con Carmen Calisto y padre de cuatro hijos, Borja es recordado como un estadista íntegro y por su talante y sus maneras, ha sido llamado con frecuencia «un caballero de la política», comentario que se ha repetido con insistencia en los mensajes de pesar en redes sociales por su fallecimiento. EFE

