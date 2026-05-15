Borrell aboga por una «unión» de países dentro de la UE para ganar relevancia en el mundo

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Bruselas, 15 may (EFE).- El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell abogó este viernes por crear una «unión dentro de la Unión» y dejar atrás las decisiones por unanimidad entre los Estados miembros para así ganar relevancia en el ámbito internacional.

«Esta Unión Europea, la que tenemos, no fue diseñada para el mundo en el que vivimos hoy (…) Seguimos queriendo decidir por unanimidad sobre acontecimientos que se suceden demasiado rápido, muy importantes, y casi nunca llegamos a un acuerdo», dijo Borrell durante una entrevista con la emisora ​​de radio belga La Première.

El exjefe de la diplomacia europea argumentó que esta falta de posiciones comunes en el bloque comunitario genera que los europeos no sean «muy relevantes en la política internacional».

De este modo, «necesitamos construir una unión dentro de la Unión para que quienes lo deseen puedan avanzar más y más rápido (…) en la integración política, económica y militar» ya que, «con unanimidad no avanzaremos más, nos vemos frenados», aseguró.

«Con Veintisiete no lograremos mucho. Por lo tanto, necesitamos encontrar otro grupo central», dijo.

Borrell puso como ejemplo el acuerdo de Viena de 2015 con el que se acordó limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán y en cuya reactivación él mismo trabajó sin éxito después de que Estados Unidos, bajo el primer mandato del presidente Donald Trump, se retirara en 2018.

«Teníamos un acuerdo. (El expresidente estadounidense Barack) Obama y nosotros, los europeos (…) Los iraníes se habían comprometido a no desarrollar capacidades nucleares militares a cambio de poder exportar su petróleo. Funcionaba. Y entonces llegó Trump», señaló.

El político español también hizo mención a la guerra de Israel en Palestina, denunciando la falta de claridad en la postura europea.

«Deberíamos preguntar a los demás (Estados miembros) cómo justifican su posición, porque la postura española es muy clara e inequívoca. Es una guerra ilegal», afirmó. EFE

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