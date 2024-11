Borrell no ve una «gran voluntad» israelí para un acuerdo con el Líbano y teme demoras

Beirut, 24 nov (EFE).- El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no ve una «gran voluntad» israelí para cerrar un acuerdo de alto el fuego con el Líbano, y teme que este se pueda ver demorado por el cambio de poder en EE.UU. o la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

«Estamos esperando que se produzca un posible alto el fuego, pero tengo que deciros que después de lo que he visto y oído no me parece que haya una gran voluntad para llegar a este alto el fuego por parte de Israel», consideró este domingo Borrell durante un encuentro con medios españoles en Beirut.

El mediador estadounidense, Amos Hochstein, viajó esta semana al Líbano y a Israel para tratar de concluir un cese de hostilidades entre las partes, un pacto que está ahora pendiente de «validación» por parte del Gobierno israelí, según explicó el responsable comunitario.

«Desde septiembre en las Naciones Unidas vengo oyendo hablar de que el alto el fuego es inminente, pero parece que sí pero todavía no. Y las últimas noticias que parecía que sí, pues en este momento no lo podría asegurar, porque entre medias se ha producido la orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional», indicó.

El pasado jueves, el citado Tribunal, con sede en La Haya, emitió una orden de arresto contra Netanyahu, entre otros, por presuntos crímenes de guerra, algo que Borrell cree que puede «dar alguna razón o argumento» para demorar la consecución de un pacto para poner fin a la guerra en el Líbano.

Además, ve otros «muchos factores» que podrían influir en la decisión israelí de firmar un acuerdo ahora o «dejarlo para más tarde», lo que les permitiría seguir disminuyendo los reductos del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano o «esperar una coyuntura política más favorable» en Estados Unidos.

El nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

«Yo ya he dejado de creer, me he convertido en completamente agnóstico. O sea, cuando lo vea, lo creeré (…) Demasiadas veces nos han dicho sobre todas la negociaciones, sobre el alto el fuego en Gaza, ‘viene, viene, viene'», manifestó Borrell durante su encuentro con la prensa.

El político español se reunió esta mañana en Beirut con el presidente del Parlamento y principal negociador del acuerdo por el lado libanés, Nabih Berri, quien le trasladó que la propuesta actual concede a los israelíes «todo lo que estos habían solicitado».

Entre los puntos «por resolver», está la participación de Francia en el mecanismo que se encargará de verificar la implementación del acuerdo, algo rechazado por Netanyahu y que Berri afirma sí apoyan en el Líbano, según explicó el responsable comunitario. EFE

