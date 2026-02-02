Bosnia dicta la primera sentencia por discriminación LGTBI tras 17 años de ley antiodio

2 minutos

Belgrado, 2 feb (EFE).- Una exdiputada conservadora bosnia ha sido declarada culpable de un delito de odio contra la comunidad LGTBI por unas declaraciones de 2019, en la primera sentencia de este tipo en el país balcánico desde que se aprobó una ley específica hace diecisiete años, según informó este lunes la ONG que formuló la denuncia.

El Tribunal Cantonal de Sarajevo acaba de declarar culpable a Samra Cosovic-Hajdarevic por haber pedido públicamente en 2019, cuando era diputada del partido conservador SDA, que se aísle y se discrimine a las personas LGTBI.

«Quiero que este tipo de personas sean aisladas y mantenidas lo más lejos posible de nuestros hijos y de la sociedad. Que se vayan a otro lugar y construyan su propia ciudad, su Estado, sus leyes y sus derechos que nadie les cuestionará. Pero aquí, NO”, escribió la ya exdiputada en la red social Facebook.

La sentencia obliga a la política conservadora a hacer público el veredicto y a pagar las costas del juicio.

El Tribunal ha basado su sentencia en la Ley de Prohibición de la Discriminación por orientación sexual, género, raza, etnia o religión, aprobada en 2009.

La ONG Centro Abierto de Sarajevo, que inició el proceso, ha criticado que hayan tenido que pasar 17 años para que haya una sentencia firme en aplicación de esa legislación.

La ONG ha indicado en un comunicado que esta sentencia confirma la importancia de esa ley aunque matiza que constituye «un pequeño pero relevante paso en el largo camino hacia la plena aplicación de los estándares que dicha ley establece».

Según una investigación de esa ONG, el porcentaje de personas LGTBI que han sufrido violencia por su orientación sexual subió del 25,5 % en 2017 al 38,9 % en 2023.

Bosnia-Herzegovina, un país balcánico de aproximadamente 3,1 millones de habitantes, cuenta con la ley de 2009 que prohíbe la discriminación por orientación sexual y género, pero no reconoce los matrimonios ni las uniones civiles entre personas del mismo sexo. EFE

bd-as/ah