Boston River definirá la Copa de la Liga de verano con Progreso tras eliminar a Peñarol

Montevideo, 23 ene (EFE).- Boston River jugará la final de la Copa de la Liga de verano uruguaya con Progreso tras eliminar este viernes a Peñarol en una tanda de penaltis que acabó 4-2 y tuvo a Bruno Antúnez como figura.

En el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, los 90 minutos de fútbol se fueron con empate a dos.

A los 15 minutos de la primera etapa, Gastón Ramírez marcó el primer tanto para el conjunto dirigido por el argentino Israel Damonte. Peñarol remontó con doblete de Brandon Álvarez a los 21 y los 38 minutos.

A falta de muy poco para el final de la primera parte, Ramírez fue derribado dentro del área y Alexander González cambió el penalti por gol para sellar el 2-2 final.

Sin mayores situaciones de peligro en la segunda parte, el juego se fue a la definición desde los doce pasos, donde el portero Antúnez se transformó en la figura de la noche.

El número 1 de Boston River detuvo los disparos de Luciano González y de Agustín González, al tiempo que Brian Barboza y Francisco Fernández convirtieron para Peñarol.

Francisco Bonfligio, Agustín Amado, Jairo O’Neill y Rafael Haller anotaron sus respectivos remates y le dieron el triunfo a los de Damonte.

Un día antes, Progreso y Nacional igualaron 1-1 en los 90 minutos y los dirigidos por Leonel Rocco se impusieron por 3-1 en los penaltis.

De esta forma, Boston River y Progreso se clasificaron a la final del certamen que disputaron los 16 equipos que este año jugarán el Campeonato Uruguayo de Primera División.

El próximo lunes ambos equipos se pondrán cara a cara en la final, que se jugará en el estadio Silvestre Octavio Landoni del departamento (provincia) de Durazno. EFE

