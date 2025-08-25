The Swiss voice in the world since 1935

Botsuana declara una emergencia de salud pública por la escasez de medicamentos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nairobi, 25 ago (EFE).- El presidente de Botsuana, Duma Boko, declaró este lunes una emergencia de salud pública, al afirmar en cadena nacional que el suministro médico del país ha colapsado, dejando hospitales y clínicas sin medicinas ni otros insumos vitales.

“La cadena de suministro médico, administrada por los almacenes médicos centrales, ha fracasado. Este fracaso ha provocado una grave interrupción en el suministro de productos de salud en todo el país”, dijo Boko en un discurso televisado.

El jefe de Estado señaló que el Ejército supervisará la distribución de medicamentos, que saldrán en camiones desde Gaborone, la capital, hacia zonas remotas del país en horas de la tarde.

El Ministerio de Salud informó que el Ministerio de Finanzas aprobó 250 millones de pulas (15,4 millones de euros) en fondos de emergencia para adquisiciones.

“Estamos tomando medidas audaces para garantizar que Botsuana nunca más sufra por sistemas defectuosos”, añadió el presidente Boko.

Boko también afirmó que el precio de suministros médicos adquiridos por el Gobierno “está inflado” y que los sistemas de distribución existentes generan pérdidas, desperdicio y daños.

La cartera sanitaria del país del sur de África advirtió, a principios de este mes, que se estaban quedando sin medicamentos y suministros debido a problemas financieros, que no fueron especificados, y pospuso todas las cirugías no urgentes.

Además indicaron que el Estado debía 1.000 millones de pulas (61,7 millones de euros) a instalaciones privadas de salud y proveedores.

También informaron de que hay escasez de apósitos y suturas, y que los medicamentos para el cáncer, la diabetes, hipertensión, tuberculosis, afecciones oculares, asma, salud sexual y reproductiva, y salud mental se estaban agotando.

El país africano también se ha visto afectado por los recortes en ayuda al desarrollo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, ya que la financiación apoyaba al sector sanitario de Botsuana. EFE

aam/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR