Botsuana firma un acuerdo de 12.000 millones de dólares con la catarí Al Mansour Holdings

Nairobi, 22 ago (EFE).- Botsuana ha firmado un acuerdo por valor de 12.000 millones de dólares con la empresa catarí Al Mansour Holdings, que invertirá en diferentes sectores de la economía para impulsar el desarrollo del país, anunció el presidente botsuano, Duma Boko.

«Un día histórico para Botsuana. La firma del paquete de inversión de 12.000 millones de dólares con Al Mansour Holdings representa una señal de esperanza, empleo y desarrollo que se extenderá por toda África austral bajo el AfCFTA (Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano)», dijo a última hora del jueves a través de la red social X la oficina del presidente.

El acuerdo, que fue firmado junto con la estatal Corporación de Desarrollo de Botsuana (BDC, en inglés), fue anunciado por Boko durante una visita al país africano del jeque Mansour Bin Jabor Bin Jassim AI Thani, miembro de la familia real catarí y propietario de Al Mansour Holdings.

El jefe de Estado botsuano destacó que «esta alianza transformadora abarca infraestructura, energía, minería, la industria del diamante, agricultura, turismo, ciberseguridad y defensa».

«Juntos, estamos construyendo una Botsuana globalmente competitiva, segura y preparada para el futuro (…) No se trata solo de cifras, sino de proyectos reales y un cambio real para nuestra gente», añadió.

Boko, antes opositor, accedió a la jefatura del Estado después de que su partido, la Coalición por el Cambio Democrático (UDC) ganara la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar en las elecciones generales del pasado 30 de octubre.

Esto supuso un cambio histórico para uno de los países más estables de África y el que ha tenido un régimen democrático ininterrumpido durante más tiempo, ya que es la primera vez que el Partido Democrático de Botsuana (BDP) no ocupa el poder desde la independencia del país de Reino Unido en 1966.

Botsuana es el mayor exportador de diamantes del mundo en cuanto al valor de las gemas y el segundo en volumen. Pero la ralentización del sector a nivel global ha llevado al Gobierno botsuano a intentar diversificar su economía en los últimos años, hacia la agricultura o el turismo.

A pesar de la riqueza generada por los diamantes, los botsuanos sufren altas tasas de desempleo y el país es uno de los más desiguales del mundo, según el índice de Gini.

Esta misma semana, Al Mansour Holdings firmó otro acuerdo similar por valor de 19.000 millones de dólares con Zambia, país vecino de Botsuana, que cubre diferentes áreas económicas, incluyendo el petróleo y el gas. EFE

