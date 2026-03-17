Botsuana niega «especulaciones» sobre la existencia de una base militar de EEUU en el país

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Nairobi, 17 mar (EFE).- El Gobierno de Botsuana negó este martes las «especulaciones» sobre la existencia de una base militar de Estados Unidos en el país, y tachó estos mensajes de «desinformación».

«Botsuana no alberga una base militar de los Estados Unidos. La Base Aérea de Thebephatshwa es una instalación militar soberana que pertenece, es operada y controlada enteramente por el Gobierno de Botsuana», indicó el Gobierno botsuano en la red social X sobre esa base situada a unos 90 kilómetros de la capital, Gaborone.

El Ejecutivo enfatizó que estas instalaciones sirven a los «intereses nacionales» del país en materia de respuesta ante emergencias, de esfuerzos regionales humanitarios y de mantenimiento de paz y preparación operativa de las Fuerzas Armadas.

Aunque el Gobierno consideró que los debates son «saludables y bienvenidos en una democracia», clarificó que las cuestiones relativas a la seguridad nacional deben basarse en hechos verificados «en lugar de especulaciones».

«La desinformación, particularmente cuando se amplifica a través de las fronteras, tiene el potencial de crear malentendidos innecesarios entre los ciudadanos y entre los países vecinos», añadió.

Además, instó a medios de comunicación y a actores políticos a «verificar los hechos» antes de realizar declaraciones sobre cuestiones de seguridad, pues «la desinformación no sirve a los intereses de nadie y socava la confianza entre las naciones».

El Gobierno botsuano no precisó la procedencia de esas «especulaciones», pero el comunicado se emitió después de que el líder del partido sudafricano de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF, en sus siglas en inglés), Julius Malema, se pronunciara sobre el asunto.

Hace una semana, Malema aseguró que la supuesta base representa una «amenaza» para la vecina Sudáfrica, en medio de la crisis diplomática que viven Pretoria y Washington tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. EFE

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