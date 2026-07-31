BP evalúa abandonar el mar del Norte en pleno debate sobre las perforaciones en la zona

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El gigante petrolero británico BP anunció este viernes que estudia vender sus activos en el mar del Norte, en un momento en que el gobierno británico enfrenta crecientes presiones para autorizar nuevas perforaciones en la zona.

«Reino Unido ha sido nuestro hogar durante más de 100 años y seguirá desempeñando un papel importante en nuestro futuro», afirmó la directora ejecutiva, Meg O’Neill, en un comunicado.

La empresa precisó que la sede de BP permanecerá en Reino Unido.

Ante las presiones, especialmente del presidente estadounidense, Donald Trump, quien desde hace meses insta a Reino Unido a aumentar las perforaciones en el mar del Norte, el nuevo primer ministro, el laborista Andy Burnham, dijo el jueves que será «pragmático» y que el país «no puede ignorar» este recurso.

El tema genera un intenso debate en Reino Unido, ya que el Partido Laborista se había comprometido a no conceder «nuevas licencias para explorar nuevos yacimientos» de petróleo y gas.

Mientras los defensores de las perforaciones destacan los beneficios inmediatos en términos de seguridad e independencia energética, los expertos subrayan que se trata de una cuenca en proceso de agotamiento.

«Al concentrar nuestra cartera y dirigir nuestro capital hacia las oportunidades que generan mayor valor, creemos que nuestras operaciones en el mar del Norte estarán mejor posicionadas dentro de otra empresa», explicó O’Neill.

BP ya había mantenido, sin éxito, conversaciones con Ithaca Energy para vender sus activos en el mar del Norte, según informó el Financial Times en junio.

El valor estimado de la operación era de 2.000 millones de libras (unos 2.670 millones de dólares).

Shell, otro gigante británico y competidor de BP, ya reorganizó sus activos en la región, integrándolos el año pasado con los de la empresa noruega Equinor.

En 2025, BP empleaba a cerca de 14.000 personas en Reino Unido, de las cuales aproximadamente 1.100 trabajaban en sus actividades del mar del Norte.

En los últimos meses, la compañía ha vivido una etapa de inestabilidad en su cúpula directiva y, durante los últimos años, ha obtenido resultados inferiores a los de otras grandes petroleras, tras una estrategia de transición energética que no dio los resultados esperados.

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