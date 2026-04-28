BP reporta un fuerte aumento de sus beneficios en el 1T por el alza del petróleo

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El gigante energético británico BP informó este martes de un fuerte aumento en sus beneficios en el primer trimestre del año, impulsados por la subida de los precios del crudo a causa de la guerra en Oriente Medio.

El beneficio después de impuestos se disparó a 3.800 millones de dólares en el período de enero a marzo, frente a 687 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, indicó BP, cotizada en Londres, en un comunicado de resultados.

«En general, nuestro negocio sigue funcionando bien. Ha sido otro trimestre de sólidos resultados operativos y financieros, y hemos avanzado aún más hacia nuestros objetivos para 2027», declaró la nueva directora ejecutiva Meg O’Neill, nombrada a fines de 2025.

El grupo había anunciado a mediados de abril que esperaba beneficiarse de la subida del petróleo.

Los precios del crudo han mostrado una elevada volatilidad debido a la guerra, al llegar incluso a acercarse a los 120 dólares en marzo.

La compañía señaló a mediados de abril que cada variación de un dólar en el precio de un barril se traduce en un impacto anual de 340 millones de dólares (251 millones de libras) en su beneficio operativo antes de impuestos.

BP «ha estado trabajando incansablemente para mantener nuestros activos produciendo de forma segura, fiable y eficiente», al tiempo que opera «en un entorno de conflicto y complejidad», afirmó O’Neill.

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