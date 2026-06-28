BPI: la IA promete mayor productividad pero con riesgos para los mercados trabajo

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Fráncfort (Alemania), 28 jun (EFE).- La inteligencia artificial promete mayor productividad pero con riesgos para los mercados de trabajo, consideró este domingo el director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pago Hernádez de Cos.

«El desarrollo de la IA plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del trabajo y la distribución de los ingresos. Hasta ahora estos desplazamientos laborales tan drásticos aún no se han producido a gran escala pero hay señales de que se van a producir ajustes», advirtió Hernández de Cos, en la Asamblea General Anual en la ciudad suiza de Basilea.

Las industrias de EEUU con una mayor exposición a la IA han registrado un crecimiento de empleo menor que otras industrias menos expuestas, añadió Hernández de Cos.

Por ello «la transición a una economía más productiva impulsada por la IA conlleva riesgos», dice el banco de los bancos centrales en su Informe Anual.

La IA encuentra aplicaciones en más tareas y ocupaciones y puede intensificar la pérdida de empleo.

No está claro si la IA crea nuevos empleos o amplia la demanda de los existentes suficientemente para compensar los destruidos.

Las implicaciones para la política monetaria dependerán de cómo se resuelvan esas tensiones.

Si la IA aumenta la productividad de forma permanente, la economía puede sostener un crecimiento del consumo más elevado y la tasa de interés natural aumenta.

La tasa de interés natural es aquella que ni impide, ni impulsa el crecimiento económico.

«Pero si la automatización inducida por la IA desplaza los ingresos por trabajo y el consumo, mermando los incentivos para innovar, un cuello de botella en la demanda puede convertirse en una restricción vinculante para el crecimiento», dijo Hernádez de Cos.

En este caso la tasa natural de los bancos centrales sería más baja por la caída de la demanda.

La IA también tiene implicaciones para la inflación, la puede aumentar, pero también reducir, según el banco de los bancos centrales.

Las ingentes inversiones que se han realizado en IA, sobre todo en EEUU, crean presiones inflacionistas.

Los cinco mayores hiperescaladores, que son las compañías tecnológicas de servicios en la nube más grandes, como Amazon, Microsoft, Google, Oracle e IBM, van a gastar más de un billón de dólares en inversiones relacionadas con la IA en 2025 y 2026, según cifras del BPI.

Hasta ahora la IA ha impulsado el crecimiento a través de canales reales y financieros pero la pregunta es si esto se puede mantener.

Se puede producir una fuerte caída de los precios de las acciones de empresas relacionadas con la IA si suben los tipos de interés o los resultados de la IA decepcionan, algo que también afectaría al crédito privado con el que se financia la IA y podría endurecer mucho las condiciones financieras. EFE

aia/av