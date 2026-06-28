BPI advierte de elevada exposición de los fondos de alto riesgo a los soberanos

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Fráncfort (Alemania), 28 jun (EFE).- El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pablo Hernández de Cos, advirtió este domingo de la elevada exposición de los fondos de alto riesgo (hedge funds) a la deuda soberana.

Hernández de Cos dijo en la Asamblea General Anual del BPI en la ciudad suiza de Basilea que estos fondos de alto riesgo, muy apalancados, tienen ahora una importancia mucho mayor en la financiación de los bonos soberanos.

«Las exposiciones soberanas de los fondos de inversión libre (hedge fund) han aumentado mucho en EEUU y su cuota en la negociación electrónica en los bonos del Estado europeos se ha incrementado significativamente», añadió Hernández de Cos, que fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024.

La situación recuerda lo que ocurrió en el sector bancario hace diez o quince años.

Tras la crisis financiera global, se fortaleció a los bancos y se redujo el nexo con los soberanos con una supervisión más estricta pero ahora son los fondos de alto riesgo los que financian gran parte de la deuda pública.

El elevado nivel de endeudamiento público, que está en niveles tan elevados como tras la Segunda Guerra Mundial, y la función más importante de estos fondos de alto riesgo en su financiación aumenta la probabilidad de «una disfunción del mercado severa» y tensiones similares a las de la crisis financiera global, según el BPI. EFE

aia/rml