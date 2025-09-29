BPI luso, controlado por CaixaBank, recibe 103 millones de euros con OPV de BFA angoleño

Lisboa, 29 sep (EFE).- El Banco BPI portugués, controlado por el grupo español CaixaBank, informó este lunes de que ha recibido cerca de 103 millones de euros en kuanzas angoleños por la venta del 14,75 % del capital social del Banco de Fomento Angola (BFA).

Con esta operación, que se produce tras una Oferta Pública de Venta (OPV) del BFA, la entidad portuguesa pasará a tener a partir de ahora una participación del 33,35 % del banco angoleño, precisó en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

Está prevista para el 30 de septiembre la admisión de las acciones vendidas del BFA a negociación en el Mercado de Bolsa de Acciones de Angola (MBA), añadió el BPI, que destacó el «éxito» de la operación.

Resaltó también que este proceso registró una demanda cinco veces superior a la oferta y celebró «la oportunidad de contribuir al desarrollo» del mercado de capitales de ese país.

El Banco BPI tuvo unos beneficios récord de 588 millones de euros en 2024, lo que supuso un incremento del 12 % respecto a 2023, cuando fueron de 524 millones de euros.EFE

