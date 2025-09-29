The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

BPI luso, controlado por CaixaBank, recibe 103 millones de euros con OPV de BFA angoleño

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 29 sep (EFE).- El Banco BPI portugués, controlado por el grupo español CaixaBank, informó este lunes de que ha recibido cerca de 103 millones de euros en kuanzas angoleños por la venta del 14,75 % del capital social del Banco de Fomento Angola (BFA).

Con esta operación, que se produce tras una Oferta Pública de Venta (OPV) del BFA, la entidad portuguesa pasará a tener a partir de ahora una participación del 33,35 % del banco angoleño, precisó en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

Está prevista para el 30 de septiembre la admisión de las acciones vendidas del BFA a negociación en el Mercado de Bolsa de Acciones de Angola (MBA), añadió el BPI, que destacó el «éxito» de la operación.

Resaltó también que este proceso registró una demanda cinco veces superior a la oferta y celebró «la oportunidad de contribuir al desarrollo» del mercado de capitales de ese país.

El Banco BPI tuvo unos beneficios récord de 588 millones de euros en 2024, lo que supuso un incremento del 12 % respecto a 2023, cuando fueron de 524 millones de euros.EFE

cch/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR