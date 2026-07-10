Brad Pitt, Penélope Cruz y Javier Bardem entre el público de España-Bélgica en Los Ángeles

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Inglewood (EE.UU.), 10 jul (EFE).- La estrella estadounidense Brad Pitt, la cantante canadiense Tate McRae y la dupla española Javier Bardem y Penélope Cruz se encontraban este viernes entre los asistentes al encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles.

Las estrellas de Hollywood españolas volvieron a estar presentes entre el público para animar a La Roja, como ya hicieron en el partido de dieciseisavos contra Austria, a las que también se sumó el cantante de la célebre banda británica Oasis, Noel Gallagher.

Entre los aficionados también se encontraba el actor estadounidense Timothée Chalamet, el mexicano Diego Boneta (‘Rock of Ages’), o el ruso Yura Borisov, conocido por su interpretación en la oscarizada ‘Anora’, según un documento distribuido por FIFA.

España venció por 2 goles a 1 al combinado belga y accede a las semifinales del Mundial de Fútbol 2026; se enfrentará a Francia el martes a las 19:00 (GMT) en Arlington, Texas. EFE

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