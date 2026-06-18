Brasil, entre el lujo y el aislamiento casi absoluto

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Carlos Meneses

Basking Ridge (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Un hotel de lujo vedado para familiares y dirigentes, un aislamiento casi absoluto y un paraje alejado del bullicio de Nueva York. La selección brasileña busca la máxima concentración en Basking Ridge, pero ¿cómo puede afectar mentalmente vivir apartado de la vida cotidiana durante tanto tiempo?

La Canarinha empezó la concentración para el Mundial 2026 el 27 de mayo, en Río de Janeiro, y desde el 2 de junio está en su cuartel general, The Ridge Hotel, en el interior de Nueva Jersey.

Situado a más de una hora de Times Square por carretera, el hotel está vinculado a las operaciones corporativas del gigante de las telecomunicaciones Verizon y es de uso exclusivo de la ‘Seleção’ durante la Copa del Mundo.

Si por algo destaca, además de por sus instalaciones de vanguardia, es por su privacidad. La ubicación del recinto, al que se accede tras superar una caseta de seguridad, reduce la circulación de visitantes y la exposición de sus huéspedes.

Además, actualmente, sólo las 91 personas que componen la delegación brasileña están autorizadas a entrar.

«Ni las familias, ni siquiera algunos dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol tienen acceso», señala a EFE una fuente de la CBF.

Poca libertad de movimientos

Vinícius, Neymar y compañía tampoco tienen libertad para salir cuando quieran, sólo cuando el seleccionador Carlo Ancelotti les da el día libre.

Ahí aprovechan para visitar a sus familias, algunas de las cuales han alquilado una casa en los alrededores, o dar una vuelta y conocer algún restaurante.

Así es el método de ‘Carletto’. El objetivo: tener el máximo control posible de la rutina de los jugadores. Otras selecciones no son tan estrictas. Algunos futbolistas de España han compartido en sus redes sociales sus paseos por Chattanooga (Tennessee), campo base de la Roja.

Sin embargo, los vecinos de Basking Ridge están deseando conocer a los jugadores de la pentacampeona del mundo.

«Por aquí han pasado muchos periodistas, pero me gustaría ver a los futbolistas», comenta a EFE Lisa, una trabajadora de una cafetería de este municipio de mansiones de madera de ensueño y grandes jardines.

Lo que pasa dentro del hotel se guarda bajo llave. Los empleados no tienen permitido hablar, aunque Raphinha ha dado alguna pincelada.

Su rutina empieza temprano. Desayunan y van directos al entrenamiento, en el Columbia Park de Morristown, a unos 20 minutos del hotel y donde siempre hay un estricto control policial, con varios agentes y coches patrulla.

«Tras el almuerzo, algunos van a los videojuegos, otros a las cartas. Incluso tenemos un simulador de Fórmula 1. Y también se está disputando un campeonato de tenis de mesa», reveló el extremo del Barcelona en rueda de prensa.

A veces, como el martes, permiten a los familiares ver el entrenamiento y cenar con los jugadores, pero es raro.

Pros y contras del aislamiento

Danilo, uno de los líderes del vestuario, reconoció que no están acostumbrados a estar encerrados durante tanto tiempo.

«Todo el mundo está con la energía a flor de piel y la ansiedad siempre es grande», confesó el exjugador del Real Madrid.

Precisamente, ese es uno de los peligros de una convivencia tan hermética.

«Ese aislamiento puede aumentar los pensamientos negativos sobre el rendimiento, hacer que los jugadores piensen las 24 horas del día en la competición», explica en declaraciones enviadas a EFE Joana Vaz, psicóloga del club Inter de Minas, un proyecto social y deportivo juvenil.

Esa obsesión puede manifestarse en el plano físico por medio de una alteración del sueño, una recuperación física más lenta e incluso un mayor riesgo de lesión por tensión acumulada.

Por eso son importantes esos «mecanismos de equilibrio», como define Danilo, para desconectar por unas horas.

Con todo, la concentración también es importante para minimizar la presión mediática, según otros expertos consultados por EFE.

«Hace que las personas se alejen de otros problemas para centrarse en el partido (…) Es mucho más fácil para el deportista descansar cuando está solo, que cuando está con hijos pequeños, familiares, padres, su esposa y demás», argumenta el doctor Rodrigo Zogaib, coordinador del Departamento de Salud del Santos.

En la misma línea, Rafael Castellani, doctor en Psicología Social por la Universidad de São Paulo (USP), sostiene que las concentraciones sirven para «estrechar lazos» y «comprender mejor el papel» de cada uno en el equipo.

Si Brasil consigue llegar a la final, habrá pasado más de 50 días en su particular Gran Hermano. EFE

cms/cmm

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