Brasil, entre la euforia y la tensión

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Andrea Montolivo

Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Miles de aficionados brasileños presentes en el NRG Stadium de Houston viven entre la euforia y la tensión los últimos momentos previos a la disputa del duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Brasil y Japón.

Desde primera hora de la mañana local, a pesar de los casi 35 grados de temperatura, miles de hinchas se reunieron y comenzaron el desfile hacia el estadio, donde a las 12.00 locales arrancará la fase de eliminación directa para los hombres de Carlo Ancelotti.

Líder de su grupo con dos victorias y un empate, Brasil se cita con un Japón que avanzó como invicto en un grupo en el que empató contra Países Bajos y Suecia y derrotó a Túnez, dejando muestras de excelente técnica, organización y una confianza creciente de cara al exigente cruce de este lunes en Houston.

Brasil, con Vinícius Júnior a la cabeza, tendrá el reto de doblegar a un rival con el que perdió el pasado noviembre en un partido amistoso, en el que desperdició una ventaja de dos goles y en el que Japón logró la primera victoria de su historia frente a la Canarinha.

En el estadio de Houston habrá clara superioridad numérica brasileña en las gradas, aunque también se deja ver un importante número de aficionados japoneses que se desplazaron a la ciudad texana para apoyar a su selección.

Brasil llegó a Houston el sábado por la tarde y realizó el domingo por la mañana su última sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, que repetirá con toda probabilidad el once alineado contra Escocia en la última jornada de la fase de grupos.

En ese partido, Vinícius Júnior prolongó su gran momento de forma y celebró su tercer y cuarto gol en la Copa del Mundo.

Neymar Júnior sigue progresando en la recuperación del problema físico sufrido al comienzo del torneo y partirá desde el banquillo, con la posibilidad de actuar como revulsivo en caso de necesidad para el conjunto de Ancelotti.

«Neymar está progresando bien. Su disponibilidad va a depender del contexto del partido», dijo Ancelotti en la rueda de prensa de la víspera. EFE

am/jl

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