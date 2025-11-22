Brasil, número uno del mundo y favorita al título, entra en escena ante Irán

2 minutos

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- Brasil, la número uno de la clasificación femenina de la FIFA y la favorita para ganar el Mundial de Filipinas de fútbol sala, entra este domingo en escena en el grupo D, el más igualado de los cuatro, ante Irán, a las 12:30 horas CET (-1 GMT) en el PhilSports Arena de Manila, y donde saldrá el rival de España en caso de que se clasifique para cuartos de final.

Las brasileñas, campeonas de Sudamérica, poseen un equipo de ensueño debido a la calidad y experiencia de sus jugadoras, lideradas en la pista y en el vestuario por Amanda Lyssa de Oliveira Crisóstomo, ‘Amandinha’, que ha sido elegida ocho veces como mejor jugadora del mundo y que actualmente milita en el Torreblanca FS de Melilla.

La ala destacó en las horas previas al encuentro la ilusión de Brasil por debutar con buen pie, aunque respetó a Irán y comentó:

“Respetamos a Irán. Son un equipo muy fuerte y será un partido muy complicado. Es el primero de la Copa Mundial y necesitaremos controlar nuestras emociones en la pista, pero tenemos confianza y estamos muy bien preparadas para afrontarlo”, apuntó.

Por su parte, Emily Marcondes, su compañera en el equipo melillense, llega al Mundial después ser elegida mejor jugadora del mundo en 2024, al marcar la pasada campaña 40 goles en el Burela, su anterior conjunto.

La pívot mostró su esperanza en que Brasil logre la primera victoria en un Mundial en el que, momento, los conjuntos favoritos a llegar a cuartos de final han cumplido el pronóstico y han ganado.

Maral Torkaman es la referente ofensiva de Irán y de su mejor versión dependerá poner en apuros a Brasil durante los 40 minutos del partido.

Así, Nasimeh Gholami, cierre de Irán, indicó: “Brasil siempre ha sido uno de los mejores equipos del mundo y las respetamos, pero somos Irán y daremos todo lo que tenemos”, apuntó.

A las 10:00 horas, Italia, que opta a luchar por llegar a cuartos de final, juega contra Panamá avalada por la capacidad goleadora de Renata Adamatti, que anotó 36 goles en 22 partidos la pasada campaña, mientras que en su rival brilla Kenia Range. EFE

